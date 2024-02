Un milione di tulipani al Parco Sigurtà

Premiata nel 2022 come Miglior Festival dei Tulipani al Mondo, “Tulipanomania” è la fioritura con oltre un milione di tulipani che avviene in marzo e aprile nel Parco Giardino alle porte di Verona.

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) – Il tulipano è simbolo di amore perfetto, incostanza in amore, onestà e magnificenza. Nei mesi di marzo e aprile, fino ai primi giorni di maggio, la fioritura di oltre un milione di tulipani colorerà il Parco Giardino Sigurtà, a due passi da Verona. Favolosi tulipani di ogni colore, accompagnati da giacinti, muscari e narcisi, sbocceranno in un’edizione ricca di novità.



Nel 2022, a fronte di questo spettacolo, la World Tulip Society – società canadese – ha conferito al Parco Giardino Sigurtà il riconoscimento di Miglior Festival di Tulipani al Mondo per la “Tulipanomania”, la fioritura sempre innovativa, le numerose iniziative correlate e per la capacità di attirare anno dopo anno un numero crescente di visitatori, registrando un record di presenze di oltre 100.000 persone (nell’aprile 2022). Inoltre, nel 2023, il Parco alle porte di Verona è stato premiato come uno tra i 10 giardini al mondo meritevole di visita.

Apertura Parco Giardino Sigurtà

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto tutti i giorni dall’8 marzo al 10 novembre 2024, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). A marzo, ottobre e novembre apertura dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00).

Nei giorni 1° aprile (Pasquetta), 25 aprile e 1° maggio 2024 l’entrata sarà limitata e possibile SOLO con i biglietti online acquistati per queste specifiche date sul sito www.sigurta.it, fino ad esaurimento.