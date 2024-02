Venti milioni di euro per la promozione nelle scuole dei prodotti e della cultura agroalimentare.

Due bandi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per complessivi venti milioni di euro, per sostenere la promozione dei prodotti lattiero-caseari ed ortofrutticoli nelle scuole.

“Una grande soluzione per avvicinare i più piccoli alla conoscenza delle nostre eccellenze e delle realtà produttive, per far crescere in loro la cultura del mangiare bene e sano”, commenta il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Opportunità di bando

Il primo bando, “Latte nelle scuole”, mette a disposizione sei milioni di euro per la fornitura e la distribuzione di prodotti lattiero-caseario fra gli alunni degli istituti scolastici primari; inoltre, vengono sostenute azioni educative di accompagnamento come:

corsi di degustazione

attività ludico-ricreative

visite a fattorie

azioni informative sull’agricoltura, sulle sane abitudini alimentari e sulle filiere

I contributi a fondo perduto arrivano a coprire fino al 90% delle spese sostenute e possono accedervi i produttori del settore lattiero caseario (comprese le loro organizzazioni e associazioni) e le società cooperative e i consorzi tra produttori del comparto. Il bando chiude il 13 marzo.

Medesime finalità si prefigge il bando “Frutta e verdura nelle scuole”, questa volta dedicato al settore ortofrutticolo; ammonta complessivamente a 14 milioni di euro il fondo per questo progetto, che andrà a valorizzare i prodotti di stagione e le filiere locali.

In questo caso, la data di chiusura del bando è fissata per l’11 marzo. “Parliamo di due iniziative che potenzialmente interessano oltre 960mila piccoli studenti degli istituti primari nazionali”, sottolinea in chiusura De Carlo. “Quasi un milione di cittadini italiani che verrà accompagnato nella conoscenza dei prodotti della propria terra e nel rispetto della loro stagionalità, in un cammino di valorizzazione del Made in Italy e delle filiere locali che porterà i ragazzi a saper distinguere – e quindi scegliere – i prodotti sani e di qualità”.