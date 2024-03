Mogliano Veneto aderisce al progetto “Le Città delle Donne”

“Le Città delle Donne”, progetto mira a creare una rete nazionale che promuova principi e finalità per una politica a favore della parità di genere e contraria ad ogni forma di violenza e discriminazione del genere femminile.

MOGLIANO – Già da qualche settimana l’Amministrazione ha aderito a “Le Città delle Donne”, progetto avviato nel 2019 a Matera, eletta quell’anno Capitale della Cultura. Questo progetto mira a creare una rete nazionale che promuova principi e finalità per una politica a favore della parità di genere e contraria ad ogni forma di violenza e discriminazione del genere femminile. L’adesione a questo importante progetto riflette l’impegno dell’Amministrazione moglianese, che si propone di ripensare la Città con uno sguardo attento alle esigenze delle donne, attraverso momenti di intrattenimento, occasioni di approfondimento, riflessione ed espressione artistica.

Tra le iniziative in programma si segnalano la mostra “Delicate Unicità” di Michela Maccarrone inaugurata sabato scorso al Centro d’Arte e Cultura Brolo; uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti delle scuole superiori in tema di violenza sulle donne in famiglia; il reading teatrale proposto dall’Associazione Culturale Attori per Caso, dal titolo “Alfonsina che cammina verso il mare”, dedicato alla poetessa Alfonsina Storni; una serata di approfondimento in tema di prevenzione delle patologie reumatologiche e un incontro pubblico con l’Avvocato Lara Sereno, esperta di diritto di famiglia. Inoltre verrà offerto un corso di difesa personale, per promuovere la sicurezza delle donne nel territorio.

Tutte queste iniziative dedicate alle donne sono state presentate nella mattinata di venerdì 8 marzo – nell’annuale ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle donne – durante la conferenza stampa che ha avuto luogo presso la Sala Consiliare del Municipio di Mogliano Veneto.

«Le donne sono un pilastro fondamentale della nostra società e meritano di essere celebrate e sostenute. Con questo calendario di eventi, vogliamo mettere in luce il contributo delle donne e promuovere un ambiente più inclusivo e equo per tutti.» ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Caccin.

«Siamo orgogliosi di unirci al progetto “Le Città delle Donne” e di impegnarci a favore della parità di genere e contro ogni forma di discriminazione, promuovendo la consapevolezza sulla parità di genere e sulle sfide che le donne affrontano quotidianamente.» ha aggiunto il Sindaco Davide Bortolato. «E lo facciamo ricordando Rita Fazzello, recentemente scomparsa, che ha dedicato con impegno e passione buona parte della sua vita al servizio della nostra comunità e rimane un esempio da seguire.»