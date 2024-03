Osteria Senz’Oste cerca autista

VALDOBBIADENE (TV) – Qui non ci sono né oste, né camerieri. C’è però un bus panoramico americano in attesa di un autista disposto ad accompagnare i turisti attraverso un suggestivo tour circolare, tra le spettacolari colline di Valdobbiadene, che conduce all’Osteria Senz’Oste.

Una volta raggiunta la meta, la vista è incantevole: lo sguardo si appoggia sopra a distese di viti. Questo luogo, incastonato tra le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, è una tappa imperdibile per ogni turista in visita nell’Alta Marca trevigiana: un luogo di spettacolare bellezza, riconosciuto in Italia, come all’estero, proprio per la sua unicità.

A testimoniarlo sono le centinaia di bigliettini di ringraziamento che avventori da ogni dove lasciano appesi alle pareti della casa colonica a tre piani, in pietra e mattoni, che sovrasta il patrimonio collinare.

L’esperienza che attende i visitatori all’Osteria Senz’Oste è unica nel suo genere. Qui ci si serve autonomamente, scegliendo e prelevando i prodotti desiderati: prodotti locali, semplici e genuini, per assaporare l’autenticità della cucina veneta. Il pane, prodotto appositamente da un panificio della zona, viene così accompagnato da una selezione di prodotti alimentari tipici del territorio – formaggi, salumi, sottaceti – accuratamente confezionati ed etichettati. Il vino, bianco o rosso, è disponibile negli erogatori automatici e refrigerati collocati lungo il sentiero panoramico che conduce alla Cima Cartizze. Qui, immersi nella natura incontaminata e nel silenzio delle colline, una sosta sui tavolini disseminati sotto le viti è d’obbligo.



Godere dei sapori e dei profumi del territorio, in questo modo, e nel cuore delle colline del Prosecco, è un’esperienza impagabile. Resta da scoprire quanti saranno coloro che, cogliendo appieno questa opportunità, matureranno l’idea di una candidatura. Si accettano scommesse.

Crediti fotografici: osteriasenzoste.it