Mogliano, si è spento a 53 anni Massimiliano Mestriner, per gli amici Max

Sono triste, è morto il caro amico Massimiliano Mestriner, per gli amici Max.

È stata una cosa improvvisa, un attacco del suo cuore già provato.

Era giovane ancora, ma purtroppo ha ceduto.

Uomo dalla lunga barba, schietto, sincero, amante dell’arte.

La sua collezione di quadri di Giovecchi tutti l’hanno ammirata a Mogliano e fuori.

Si spera che rimanga in città a suo perenne ricordo.

Ultimamente si era dedicato a riprodurre su ceramica alcuni dei quadri di Giovecchi e ci eravamo promessi che ci saremmo visti per parlare di questa sua ultima iniziativa.

Addio Max, riposa in pace, sarai sempre nei nostri cuori.