Viaggi post pandemia: Venezia Santa Lucia al 4° posto tra le migliori stazioni italiane per (ri)scoprire le bellezze dell’Italia

Viaggiare in tutta sicurezza è di nuovo possibile. Tuttavia le autorità mettono in guardia sul rischio di contrarre il Covid mentre si è all’estero, con il rischio di essere bloccati in un paese straniero. Per questo viaggiare all’interno del proprio paese può essere una valida alternativa per chi desidera visitare nuovi luoghi senza rischi e il treno rappresenta il mezzo di trasporto più adatto per gli spostamenti nel territorio nazionale.

A tal proposito Omio, la piattaforma per la prenotazione di treni, autobus e voli, ha pubblicato uno studio che esamina le 20 destinazioni ferroviarie più prenotate in base al comfort e ai servizi offerti ai passeggeri. Il risultato è una classifica delle migliori stazioni italiane.



Le migliori stazioni italiane

La stazione di Firenze Santa Maria Novella è, secondo lo studio, la miglior stazione italiana. La stazione del capoluogo toscano è totalmente accessibile, dispone di una lounge per i passeggeri dell’alta velocità e la vicinanza con il centro città offre ai suoi visitatori la più totale comodità. Sul secondo gradino del podio troviamo la stazione di Roma Termini con il più alto punteggio per quanto riguarda i servizi in stazione: parcheggio, noleggio auto, deposito bagagli e molto altro. Anche la stazione di Napoli Centrale si classifica nella top 3 spiccando per l’alto numero di servizi disponibili come Wi-Fi gratuito, il parcheggio e il trasporto pubblico.

Le stazioni di Venezia Santa Lucia, Bergamo, Padova e Verona Porta Nuova si distinguono per la loro puntualità: più del 93% dei treni che partono da queste stazioni sono in orario. Fanalino di coda per quanto riguarda le due stazioni meneghine: Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi sono le stazioni che presentano la più alta percentuale di ritardi.

Classifica Stazione Puntualità Servizi (0-100) Distanza dal centro città Punteggio totale (0-100) 1 Firenze Santa Maria Novella 91,4% 80,0 0,2 km 100,0 2 Roma Termini 90,9 % 100,0 0,4 km 67,8 3 Napoli centrale 90,4 % 80,0 0,4 km 60,0 4 Venezia Santa Lucia 93,6 % 60,0 0,4 km 55,4 5 Bergamo 93,6 % 80,0 0,9 km 54,7 6 Padova 93,6 % 80,0 1,2 km 52,1 7 Bologna centrale 90,7 % 80,0 0,0 km 52,0 8 Verona Porta Nuova 93,6 % 80,0 1,3 km 51,8 9 Bari centrale 91,4 % 80,0 0,0 km 51,7 10 Torino Porta Nuova 90,7 % 80,0 0,8 km 50,7 Classifica delle dieci migliori stazioni ferroviarie in Italia con i risultati dei fattori selezionati e la valutazione complessiva. La stazione più confortevole per i passeggeri ha ricevuto un punteggio di 100. La stazione meno confortevole ha ricevuto un punteggio di 0.

Per creare una classifica delle migliori stazioni ferroviarie italiane, sono state analizzate le 30 destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate (secondo i dati di prenotazione interni di Omio). I fattori esaminati includono la percentuale di partenze in orario, la presenza di servizi come toilette pubbliche, accessibilità, parcheggio, parcheggio per le biciclette, Wi-Fi gratuito etc, la posizione della stazione all’interno della città e la gamma di servizi disponibili a pochi passi dalla stazione. Lo studio completo con i risultati per tutte le stazioni e la metodologia può essere trovato su www.omio.it/stazioni-dei-treni.



Informazioni su Omio (in precedenza GoEuro)

