Miyazaki torna al cinema

Lucky Red ripropone anche questa estate la rassegna “Un mondo di sogni animati” dedicata ai film dello Studio Ghibli con cinque capolavori del Maestro Hayao Miyazaki.

Dopo lo strepitoso successo della scorsa estate, in cui gli appassionati hanno affollato le sale cinematografiche totalizzando oltre 1 milione di Euro di incasso, dal 6 luglio al 30 agosto tornano al cinema i capolavori dell’animazione giapponese firmati Studio Ghibli e Lucky Red. Cinque film tra i più amati del Maestro Hayao Miyazaki: Ponyo sulla scogliera, Kiki – Consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento.

La rassegna “Un mondo di sogni animati” inizierà festeggiando il quindicesimo compleanno del dolcissimo “Ponyo sulla scogliera” (Gake no ue no Ponyo) , al cinema dal 6 al 12 luglio.

Dal 13 al 19 luglio, invece, incontreremo la streghetta Kiki e il suo gatto Jiji con “Kiki – Consegne a domicilio” (Majo no takkyūbin) del 1989, film tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono.

Dal 27 luglio al 2 agosto è la volta de “Il castello nel cielo” (Tenkū no shiro Rapyuta), premiato nel 1986 in Giappone come “Miglior film d’animazione” e liberamente ispirato ai “Viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift.

Festeggia il 35° anniversario dall’uscita in Giappone l’immancabile “Il mio vicino Totoro” (Tonari no Totoro), in sala dal 10 al 16 agosto.

Chiude la rassegna il suo ultimo film, candidato al Premio Oscar Miglior Film d’Animazione, “Si alza il vento” (Kaze tachinu) del 2013, al cinema dal 24 al 30 agosto.

Un’estate da trascorrere al cinema nel fantastico mondo di Miyazaki, cullati dalle note del compositore Joe Hisaishi e dalle incredibili animazioni dello Studio Ghibli.

Photo Credits: Studioghibli.it

Immagine di copertina: Di Totorosan1 – screenshot catturato da Totorosan1, Copyrighted, https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=5077000