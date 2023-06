Strada Terraglio: attenzione, attraversamento pavoni!

Continuano le ricerche di un pavone, forse femmina vista la coda meno sgargiante, attraversare la strada Terraglio all’altezza dell’incrocio con il sottopasso che porta in zona ovest, alcuni giorni fa e ora vagante per i giardini delle case di via Roma.

Mogliano – Sono state le sorelle Sonia e Stefania ad attivarsi per restituire, sano e salvo, l’animale ai proprietari, in quanto questo si era “sistemato” nel giardino di Sonia.

Ad accorgersi della presenza del pavone in giardino è stata Sonia che ha subito avvisato la sorella Stefania, grande amante come lei degli animali; preoccupate, le sorelle hanno pensato subito di scrivere un post sui social della città per rintracciare il proprietario dell’animale.

La pavonessa, così almeno si pensa trattarsi di esemplare femmina, non si è fermata nel giardino di Sonia ma è volata via e ora ritorna il problema della messa in sicurezza dell’animale. Per loro natura i pavoni possono volare e mettere in sicurezza un volatile non è certo facile.

Si tratta di animale da cortile, non selvatico e nemmeno domestico. Gli esperti consigliano di attirarlo con del cibo in un luogo chiuso, ad esempio un garage, e chiamare i vigili che dovranno attivarsi per la cattura e la resituzione ai legittimi proprietari.

Nessuno finora sembra aver chiesto dell’animale, come spesso accade con dei post sui social.

Il girovagare del pavone potrebbe risultare pericoloso non solo per se stesso ma anche per gli automobilisti, o per i ciclomotoristi e i passanti.

L’appello che facciamo è dunque di segnalare e cercare di mettere in sicurezza il pavone, e intanto fare massima attenzione al transito in quella zona. Vi terremo informati di questo recupero che speriamo tutti abbia un lieto fine, anche con la vostra collaborazione.