Prima edizione del progetto “Malghe didattiche sul Monte Grappa”, nell’ambito del Piano d’azione Riserva biosfera MAB Unesco Monte Grappa 2021-2031.

Il tavolo Natura e Salute ha programmato varie attività nel periodo 2023-2024 e coprogettato con i Servizi Veterinari e il Servizio Promozione della Salute dell’Ulss 2 Marca trevigiana la prima edizione del progetto “Malghe didattiche sul Monte Grappa”, nell’ambito del Piano d’azione Riserva biosfera MAB Unesco Monte Grappa 2021-2031.

Alcuni malgari del noto massiccio si sono messi in gioco e hanno accettato di ospitare uno o più studenti che vogliano fare un’esperienza lavorativa e didattica nelle loro strutture, nella stagione dell’alpeggio 2024. Le Malghe, inserite nella zona della Riserva, e gli ambienti che le circondano diventano così un’opportunità formativa per i giovani, studenti delle classi terze e quarte di istituti superiori della zona, durante un tirocinio estivo che permetterà loro di fare esperienza diretta di vita in ambiente naturale.

Malga Mure e Cason del Sol di Pieve del Grappa, Val de Foje di Borso del Grappa e Paradiso di Possagno saranno le prime strutture a essere coinvolte in questa fase sperimentale, nel periodo che va dal 14 giugno al 31 luglio.

L’Istituto Cavanis di Possagno, il Filippin di Paderno di Pieve del Grappa e il Maffioli di Castelfranco Veneto – sede di Pieve del Grappa, sono invece le scuole che proporranno questo tipo di tirocini ai loro studenti, per una o due settimane, prevedendo quattro ragazzi per malga, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Le attività proposte

Esplorare e riscoprire i paesaggi, acquisire competenze in ambito di attività specifiche dell’alpeggio, gestione e cura dell’ambiente naturale ospitante, allevamento, produzione casearia, ricezione turistica: queste le attività che saranno proposte ai giovani per incrementare le loro competenze personali, imprenditoriali, sociali, nonché quelle digitali, ad esempio, visto che vi sarà una restituzione narrativa e autobiografica del vissuto di tirocinio con la creazione di contenuti didattici ed esperienziali con strumenti diversi e multimediali.

Se il progetto otterrà un riscontro positivo in termini di adesioni ed esperienze, verrà esteso anche al resto del territorio del massiccio del Monte Grappa.