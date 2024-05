Si festeggia oggi la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa, nel giorno della nascita del suo ideatore e fondatore

La festa ricorre nel giorno della nascita di Henry Dunant, il fondatore della Croce Rossa, nato l’8 maggio del 1828. E sono 160 anni dalla prima conferenza di Ginevra, quando si ratificò la Prima Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti negli eserciti in battaglia.

La battaglia di Solferino

Era il 24 giugno del 1859 e a Solferino, Lombardia, si era consumata una terribile battaglia tra sardo piemontesi e franco austriaci che lasciò sul campo una grande quantità di morti e di feriti. Colpito da quella situazione drammatica Henry Dunant cercò l’aiuto di persone civili per soccorrere e trasportare i feriti. Nacque così in lui l’idea di creare un corpo di volontari che fosse a sostegno dei soldati nelle battaglie.

Croce Rossa Internazionale

Il 22 agosto 1864 è la data fondamentale per l’intero Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. A seguito delle idee e delle proposte di Henry Dunant, padre fondatore della Croce Rossa, si tenne a Ginevra una conferenza diplomatica convocata dal Governo svizzero, durante la quale 12 Stati europei adottarono la Prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti negli eserciti in campagna. Fu proprio questa Convenzione a segnare la nascita dell’umanitarismo moderno nonché del Diritto Internazionale Umanitario (DIU. https://cri.it/2023/08/22/anniversario-prima-convenzione-di-ginevra-del-1864/

160 anni ovunque, per chiunque

La Federazione della Croce Rossa Internazionale e della Mezza Luna Rossa, ha sede a Ginevra. É un’organizzazione neutrale e indipendente che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre e delle violenze armate.

La sua attività specifica è quella di agire in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società Nazionali e portare ad esse assistenza, soccorso alle vittime delle catastrofi, organizzando e coordinando l’azione di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali; inoltre si impegna a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove Società Nazionali e a collaborare nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. Alla Federazione aderiscono 190 Società Nazionali.

I 7 principi fondamentali

Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l’etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella 20a Conferenza Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell’ottobre del 1965, i Principi Fondamentali sono garanti dell’azione del Movimento, ma anche della CRI e di ogni suo singolo volontario.

La Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa vuole essere anche un’occasione per sottolineare l’importanza e il valore che il volontariato riveste nella vita delle persone con l’opera indispensabile svolta da persone comuni.

Questo giorno di festa è infatti dedicata a loro, ai 14 milioni di volontari nel mondo, 150mila solo in Italia, e rappresenta anche un’occasione di riflessione sul Diritto Internazionale Umanitario. https://ilnuovoterraglio.it/giornata-mondiale-della-croce-rossa-in-campo-tutti-i-giorni/

In un periodo dove i conflitti sono sempre più drammatici e cruenti, questo strumento deve garantire il rispetto dell’umanità, consentendo da una parte ai civili di mettersi in salvo, e dall’altra agli operatori umanitari la sicurezza di non venire considerati essi stessi un bersaglio. E i tragici avvenimenti in Ucraina nella Palestina ci danno la misura di quanta importanza abbia.