Infratel promuove la libertà digitale in Liguria e Lazio

Infratel Italia ha tenuto due nuovi incontri nel quadro del programma “Infratel incontra le Regioni”, focalizzandosi sulla diffusione della banda ultra-larga e del 5G in Liguria e Lazio.

ROMA. Infratel Italia ha recentemente organizzato due nuovi incontri nell’ambito del suo programma “Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell’era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività”, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della banda ultra-larga e del 5G nelle diverse regioni italiane. Gli incontri si sono tenuti il 6 maggio a Genova e il 7 maggio a Roma, focalizzandosi sulle attività in Liguria e nel Lazio.

Questi appuntamenti, organizzati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANIE SIT, hanno riunito istituzioni, operatori del settore e comunità locali per discutere delle strategie e delle tempistiche per implementare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione.

Gli incontri hanno sottolineato l’importanza di uno sforzo comune per abbattere il digital divide, poiché una migliore connettività è fondamentale per settori cruciali come lavoro, scuola e salute.

“Riteniamo fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, comunità locali, aziende e operatori privati nel processo digitalizzazione dei territori” – ha dichiarato Pietro Piccinetti, Ad di Infratel Italia – “Abbiamo deciso di promuovere questo percorso perché siamo fortemente convinti che la libertà digitale sia il diritto fondamentale di ogni individuo di accedere, utilizzare e contribuire al mondo digitale senza restrizioni. Il nostro obiettivo è garantire che internet e le tecnologie digitali rimangano aperte, libere e accessibili a tutti. La libertà digitale è un pilastro essenziale della democrazia, poiché consente la libera circolazione delle idee, la partecipazione civile e l’espressione della diversità culturale. Tutti insieme raggiungeremo questo traguardo”.