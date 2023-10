M9card: al Museo tutto l’anno!

M9 è un museo non convenzionale, che si rinnova e si adatta ai tempi che cambiano. Un luogo in cui c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Un posto da riscoprire ogni volta che si attraversa la sua soglia.

Mestre – Il Museo del Novecento appartiene a una nuova generazione di musei: per la prima volta un museo racconta in modo avvincente la Storia che espone il Novecento.

Le piccole e grandi trasformazioni, la vita quotidiana e i grandi cambiamenti sociali, economici, ambientali e culturali del secolo scorso vengono affrontate con tecnologie avanzate e installazioni immersive, al servizio della narrazione, per far conoscere il passato, comprendere il presente e immaginare il futuro.

Dal Carosello al calcio balilla, dalle Fiat 500 stracariche per l’esodo estivo al panettone industriale, dai calzoni corti all’alta moda, dalla scoperta degli antibiotici ai treni ad alta velocità, dalle foto di famiglia ai divi dei rotocalchi, ai telefoni a gettone: tutto quanto ci fa sentire italiani trova posto nel museo accanto ai grandi eventi e ai grandi nomi della politica, dell’economia, della cultura e della ricerca scientifica.

Il Novecento di M9 è una storia di tutti, un affresco collettivo in cui ciascuno può ritrovare se stesso e ricollocare all’interno dei grandi fenomeni storici la propria vita, quella dei nonni e dei genitori.

Il tempo medio che una persona dedicata ad un’opera d’arte è di soli 15, al massimo 30 secondi. Perché, invece, non rallentare per cogliere dettagli e impressioni che altrimenti sfuggirebbero? Con la card del Museo M9 è possibile tornare a visitare il terzo piano di M9 tutte le volte che si vuole, senza spende un euro, per godere l’esperienza di una visita rilassata e approfondita.

Con la card si ricevono inoltre, gli inviti alle inaugurazioni, sarà così possibile assistere alle presentazioni istituzionali, visitare le mostre temporanee di M9 prima dell’apertura al pubblico e brindare insieme agli artefici della mostra..

Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate esclusive, agli eventi, come concerti, proiezioni e conferenze.

Si riceveranno anche tutti gli aggiornamenti sul calendario delle visite guidate esclusive nella newsletter riservata ai titolari di M9 card.

Inoltre, la card permette alle famiglie di partecipare ai laboratori M9 Education gratis, a prezzo ridotto o con priorità di prenotazione.

Potrebbe succedere di fare una meditazione guidata davanti a un’opera d’arte, o di trascorrere una notte al museo, ma solo per i minori di 12 anni!

Con la card si ha diritto a sconti al bookshoop dove si acquistano libri, cataloghi, poster e oggetti di design. Presentando in cassa M9 card si ha uno sconto del 10% sugli acquisti, per tutto l’anno.

M9 card è un lasciapassare per riduzioni e condizioni agevolate con musei, festival, teatri e altre istituzioni culturali convenzionate con M9.

Molteplici sono i modelli di card a disposizione: la singola standard per chi ha da 26 a 64 anni, costa euro 35 Euro. Sotto e sopra questa fascia d’età, il costo è di 25 Euro. Ci sono inoltre card per coppie a 60 Euro e una card family per 4 persone a 80 euro. E altre agevolazioni ancora.

È tempo di buoni propositi per l’anno nuovo e di rinnovo di quelli già avviati, è tempo di M9card!