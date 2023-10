Nations League: Soncin ne chiama 28

In vista del doppio impegno in Nations League contro le prime del ranking FIFA Spagna e Svezia, il Neo Ct Soncin convoca 28 giocatrici.

COVERCIANO – C’era attesa per queste seconde convocazioni di Soncin, se non altro per capire che strada intenda percorrere il neo Ct. Due partite difficilissime sulla carta essendo Svezia e Spagna ai primi due posti del Ranking FIFA, ma fondamentali per il passaggio del turno e per la costruzione di un nuovo gruppo dopo la debacle Mondiale.

Il primo impegno sarà venerdì 27 ottobre alle 17.45 allo stadio ‘Arechi’ di Salerno contro le campionesse del Mondo iberiche che ritrovano in questa convocazione Jenni Hermoso dopo lo scandaloso bacio di Rubiales. Le giocatrici Mapi León e Patri Guijarro invece rinunciano ancora al ritorno in Nazionale.

Martedì 31 ottobre alle 18.30 al Malmö New Stadium sarà la volta delle leader della classifica Mondiale per il terzo incontro di fila in meno di quattro mesi. Se il primo incrocio contro le Svedesi al Mondiale era stato un vero e proprio incubo difensivo con i 3 gol presi in fotocopia su calcio d’angolo e l’autorete di Orsi, la sfida di Castel di Sangro invece ha fatto vedere notevoli passi in avanti sia nel gioco che nella grinta.

Rispetto alle prime convocazioni del mese scorso, 28 le calciatrici chiamate con cinque novità in rosa: Soncin richiama Lisa Boattin, Michela Catena, Cecilia Salvai e Martina Tomaselli e arriva la prima convocazione in Nazionale maggiore per l’attaccante dell’Inter Michela Cambiaghi.

La Nazionale si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella serata di domenica, per poi arrivare mercoledì a Salerno e il giorno seguente effettuare la rifinitura all’Arechi. Subito dopo la gara con le Furie Rosse la squadra farà rientro a Coverciano, dove rimarrà fino alla partenza per la Svezia, prevista nel pomeriggio di domenica 29 ottobre.

I precedenti

Diciassette i confronti tra Italia e Spagna, l’ultimo dei quali disputato il 1° luglio del 2022 a Castel di Sangro, terminato 1-1 con le reti di Bergamaschi e del Pallone d’Oro Alexia Putellas. Il bilancio complessivo è di 11 vittorie azzurre, quattro pareggi e due successi spagnoli. La città di Salerno tornerà a ospitare una gara delle Azzurre a quasi 50 anni di distanza dagli unici due precedenti datati 1970 (2-1 con la Svizzera) e 1976 (1-1 con la Cecoslovacchia).



Il successo contro la Svezia manca dall’amichevole disputata a Cremona nel 2018, decisa dalla rete di Sabatino. Da allora l’Italia ha collezionato un pareggio e due sconfitte, compreso il ko rimediato quest’estate nella seconda gara del girone del Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. A Malmö la Nazionale italiana ha già giocato nel 1990, pareggiando quel match di qualificazione all’Europeo dell’anno successivo grazie alla rete di Carta, che rispose al sigillo iniziale di Sundhage. L’incontro in programma al New Stadium sarà il ventisettesimo tra le due selezioni: quattro le vittorie italiane, cinque i pareggi e 17 le sconfitte.

Le convocate



Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma)