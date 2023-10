Corso di italiano gratuito per stranieri

VENEZIA – Il Servizio civile del Comune di Venezia, in collaborazione con l’associazione AltreMenti, offre un’importante opportunità per i giovani stranieri che vogliono imparare la nostra lingua.

L’iniziativa si chiama “ABCivile” e consiste in un corso gratuito di lingua italiana di 15 lezioni, strutturato su due livelli, agli stranieri riservato, che prenderà il via mercoledì 25 ottobre nella sede di via Costa, 38/A a Mestre.

Le lezioni, rivolte a persone di età compresa prevalentemente tra i 18 e i 28 anni, avranno luogo ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessore comunale ai Servizi al cittadino Laura Besio – è un ulteriore esempio di come il Servizio civile attivo nel nostro Comune riesca a tradurre con azioni concrete la ‘mission’ di pace da cui esso nasce. È un progetto che volge lo sguardo ai più fragili, ma che porta benefici anche all’intera comunità, essendo la conoscenza della lingua strumento importante e imprescindibile di rapporti in ogni società.”

Gli interessati dovranno presentarsi nella sede di via Costa lunedì 23 ottobre, alle ore 16.30, per sostenere un test di ingresso: se minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore.

Alla fine del corso, prevista per il 20 dicembre, verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti e alle studentesse che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni.