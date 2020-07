L’ULSS distaccamento di Treviso e le farmacie

ontinuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Adesso è arrivato il momento di parlare dei servizi di cui può usufruire la popolazione di Mogliano per qualsiasi tipo di fabbisogno. Cominciamo dalla cura della salute, che credo abbia la precedenza assoluta su qualsiasi altra priorità.

L’Unità Sanitaria Locale distaccamento della ULSS n° 2 della Marca Trevigiana a Mogliano è sita in piazza Donatori di Sangue, al piano terreno del plesso conosciuto comunemente come Centro Sociale. Oltre che dal punto di vista politico e strategico, anche e soprattutto dal punto di vista pratico e della grande utilità che esso rappresenta per la nostra cittadina, sicuramente si configura positivo il fatto di avere ottenuto un Distaccamento Sanitario della USSL n° 2 di Treviso. Una grande conquista ed una ottima opportunità per Mogliano dove vengono prestati a chi ne ha bisogno numerosi servizi sanitari e c’è il call center del CUP di Treviso che fa evitare soprattutto agli anziani e a chi è sprovvisto di un mezzo per raggiungere Treviso la preoccupazione ed il disagio per l’inevitabile spostamento e di evitare di ricorrere ad usufruire mezzi costosi del tipo taxi o ricorrere a mezzi di amici e parenti disponibili solo in nome della carità cristiana.

La struttura funziona da centro prenotazioni e consegna di referti, appuntamenti per prestazioni di libera professione, prelievi ed esami completi del sangue i cui esiti sono disponibili già il giorno dopo.

A questi servizi giornalieri e di routine si aggiungono altre prestazioni di visite mediche sia oculistiche che audiometriche per il rilascio ed il rinnovo della patente, quelle per documenti di invalidità temporanea o permanente, la certificazione di esenzione dei ticket sanitari e di quello per i parcheggi concesso alle persone disabili. La struttura si avvale anche del servizio di ambulanze della Croce Rossa sempre a disposizione di chi ne ha di bisogno in ausilio di quello delle ambulanze ospedaliere che operano nella zona. Dislocati in Via Tommasini, in un plesso che fa parte dell’Istituto C.Gris, si trovano anche degli ambulatori medici specialistici di Cardiologia e di Otorinolaringoiatra.

A servizio dell’intera popolazione di Mogliano ci sono numerosissimi Medici e da quando non sono più obbligati a curare i loro pazienti, ma sono tenuti a limitarsi di fare della prevenzione, hanno un gran da fare. Devono produrre delle prescrizioni ed indirizzare i loro pazienti alle sedi opportune e adatte per visite specialistiche, raggi, TAC e risonanze magnetiche. Inoltre devono produrre in continuazione tutte le ricette necessarie per gli anziani affetti da patologie croniche e che quindi hanno bisogno di continuo di determinati farmaci.

Di grande comodità, soprattutto per le persone anziane che hanno problemi di deambulazione o di pigrizia, è risultato il servizio delle ricette in farmacia online, istituito dalla Sanità Nazionale recentemente, che fa risparmiare di tornare a ritirare, dopo averne fatta richiesta, le ricette dal proprio Medico, perché si trovano già direttamente in Farmacia.

Le Farmacie

Le farmacie sono le istituzioni che chiudono il cerchio delle prestazioni sanitarie per chi è affetto da qualsiasi patologia, perché forniscono i medicinali prescritti dai Medici e che servono per curare opportunamente le varie malattie.

Anche le Farmacie offrono un servizio utilissimo. Spesso sono tenute ad osservare orari quasi proibitivi per essere sempre a disposizione della popolazione e particolarmente di tutte quelle persone che hanno purtroppo problemi più o meno seri di salute.

A Mogliano oltre all’Antica del Terraglio, ce ne sono altre 5:

1) Farmacia Scoffone in via Matteotti

2) Farmacia alla Marca in via Roma

3) Farmacia alla Madonnetta in piazza del Marinaio

4) Farmacia San Carlo in via Ronzinella

5) Farmacia Viale Emanuela a Campocroce.

A Mogliano c’è anche un Ambulatorio fisioterapico, Unimedica un Poliambulatorio di medicina specialistica e di riabilitazione. Vi sono bravi Medici ed ottimi infermieri che con passione si dedicano alla cura dei loro pazienti. Praticano, in base alle prescrizioni mediche, ginnastica riabilitativa, riabilitazione post traumi e terapie per la riabilitazione degli arti.

