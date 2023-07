Luglio con “SUONICA FESTIVAL” a Caorle

Sarà un’estate ad alta densità sensoriale con “Suonica Festival”, la rassegna diffusa di eventi musicali, teatrali e sportivi tra spiaggia e natura, sul litorale veneziano.

Caorle – Il Festival è ideato e organizzato dall’agenzia trevigiana Suonica (che gestisce il New Age club di Roncade e l’Hall di Padova, specializzata nel web marketing e nella produzione di grandi eventi) e dal Comune di Caorle e con la collaborazione di Fondazione Caorle Città dello Sport, Caorle Spiaggia – Consorzio Arenili di Caorle, Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale.

Per la musica, tra il Parco del Pescatore e la Spiaggia della Madonnina anche quest’anno saranno ospiti alcuni dei migliori artisti della scena pop-urban italiana: Ernia, Coma_Cose, Naska, Mara Sattei e Dardust, con un suggestivo concerto all’alba. Questa sarà la seconda edizione, la scorsa erano stati ospiti Ariete, La rappresentante di lista, Tananai, Bresh, Remo Anzovino.

Per il teatro ci saranno spettacoli a ingresso gratuito tra il Teatro Hemingway e l’Arena Green Oasis, con ospite Andrew Faber e alcuni eventi in collaborazione con il Teatro dei Pazzi.

Protagonista anche lo sport, con tornei di padel, beach soccer, beach tennis e basket 3×3.

Primo evento sabato 08 luglio alle ore 21.00 al Teatro Hemingway con Andrew Faber e il suo “Ti passo a perdere” tratto dall’omonimo libro di poesie: un incontro tra versi eleganti e racconti, riflessioni e note. Uno stradario dell’anima dove perdersi per poi ritrovarsi, un viaggio verso la conoscenza di sé stessi e un invito alla scoperta dell’Amore in tutte le sue forme.

Poeta, musicista, performer, Andrew Faber (pseudonimo di Andrea Zorretta) si definisce “un uomo che Ama, e per questo: fragile, folle e infinito”. È stato fra i primi ad aprire al web l’immediatezza della poesia, nel suo caso con un pubblico social che supera i 350mila follower.

Semplicità e innocenza, la forza delle emozioni, gentilezza e fragilità: sono le parole chiave che descrivono la sua “poesia terapeutica” che fa bene all’anima, arrivando dritta al cuore dei lettori e traducendo in versi la meraviglia dei piccoli gesti, degli sguardi quotidiani, di un’interiorità da abbracciare e (ri)scoprire. Un invito a coltivare la bellezza delle piccole cose per tornare a meravigliarsi dei sentimenti puri e belli.

Nel 2016 esce la sua prima raccolta “Non ho ancora ucciso nessuno“, l’anno dopo D’amore, di rabbia, di te e nel 2018 Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità. Esordio teatrale con lo spettacolo P-Factor (2016) con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. È del 2019 il primo romanzo, Cento secondi in una vita, mentre è del 2022 Ti passo a perdere, al primo posto tra i libri di poesia più venduti e giunto alla quinta ristampa in meno di un anno. Ingresso gratuito.

“Torna il Caorle Suonica Festival – ha commentato l’assessore al Turismo del Comune di Caorle Mattia Munerotto alla presentazione della rassegna ieri mattina – e anche quest’anno l’evento punta a coinvolgere in particolare le giovani generazioni in un progetto a basso impatto ambientale nel quale il divertimento si unisce alla sostenibilità e alla valorizzazione di un’area naturalistica importante quale è il Parco del Pescatore. Il Festival non dimentica però anche il pubblico adulto, gli amanti dello sport grazie ad una serie di appuntamenti collaterali di grande richiamo. Siamo convinti che l’evento riscuoterà il gradimento del grande pubblico”.

Anche quest’anno, tutti i bicchieri e le stoviglie utilizzati durante il festival saranno in materiale biodegradabile