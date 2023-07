Dove la moda tocca l’eccellenza: Parigi Fashion Week 2023

Parigi si prepara ad accogliere la settimana della moda più esclusiva e prestigiosa dell’anno: la Parigi Fashion Week (haute couture), dedicata alle collezioni d’Alta Moda per l’autunno-inverno 2023-2024. Dal 3 al 6 luglio, le maison più rinomate e i talenti emergenti presenteranno le loro creazioni in passerella, in un mix di spettacolo, arte e savoir-faire.

PARIGI – La Parigi Fashion Week (haute couture) è l’evento che celebra l’eccellenza della moda, con abiti realizzati a mano, con tessuti pregiati e ricami raffinati, che richiedono ore di lavoro e di maestria. Si tratta di capi unici e irripetibili, che esprimono la visione e la personalità dei designer che li firmano.

Il calendario di quest’anno prevede 32 show, tra cui quelli delle case storiche come Chanel, Dior, Valentino, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier e Schiaparelli, che aprirà le danze lunedì 3 luglio alle 10.00. Tra le novità, il debutto di Thom Browne, lo stilista americano noto per aver rivisitato il completo formale in chiave moderna e concettuale, che sfilerà lunedì alle 17.00. Altro nome da seguire è Charles de Vilmorin, l’enfant prodige della moda parigina, che tornerà a stupire con il suo stile colorato e audace lunedì alle 18.00.

Tra gli appuntamenti imperdibili, quello di Valentino, che mercoledì 5 luglio alle 19.30 presenterà la sua collezione nello splendido scenario del castello di Chantilly, una location da favola per una couture da sogno. Giovedì 6 luglio sarà invece il giorno di Fendi, che chiuderà la settimana della moda con uno show alle 14.30.

Come seguire la Parigi Fashion Week?

Le sfilate della Parigi Fashion Week (haute couture) sono eventi riservati a pochi fortunati invitati, tra stampa, buyer e celebrità. Tuttavia, grazie alla tecnologia, è possibile seguire gli show in tempo reale anche da casa, attraverso il sito ufficiale della Federazione della Moda francese, che trasmette gli eventi in streaming, oppure attraverso i canali social o i siti web delle singole maison.