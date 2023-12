L’ntervento dei Carabinieri porta a casa Athos, cane lupo disperso a Riese Pio X

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare a casa Athos, cane lupo, disperso oggi nel comune di Riese Pio X.

RIESE PIO X – Nella giornata di oggi, una pattuglia di Carabinieri ha compiuto un gesto straordinario nella Marca Trevigiana, lungo la Strada Provinciale 81 nel comune di Riese Pio X (TV). L’episodio ha avuto inizio quando due giovani militari dell’Arma, in transito a bordo di un’auto di servizio, hanno avvistato un insolito passeggero lungo la strada: un affettuoso cane lupo.

Immediatamente decisi a indagare sulla situazione, i Carabinieri hanno prontamente fermato il veicolo, intuendo che il “peloso” potesse essere scappato da qualche abitazione nelle vicinanze. Con determinazione e spirito di iniziativa, la pattuglia è riuscita ad avvicinarsi al cane, mentre uno dei passanti fermatisi ha gentilmente fornito una corda di fortuna.

Grazie a questa collaborazione spontanea, i militari hanno condotto il cane in sicurezza verso un vicino parco, noto come “della poesia” e dedicato al celebre poeta trevigiano Andrea Zanzotto. Qui, hanno identificato la giovane proprietaria del cane smarrito, che si era allontanato forse approfittando dell’andirivieni di alcuni operai in abitazione.

La proprietaria, visibilmente preoccupata e allertata dalla repentina assenza del suo fedele amico a quattro zampe, si era attivata per cercarlo. Fortunatamente, dopo un’ora di ricerca, l’intervento provvidenziale dei Carabinieri ha riunito il cane di nome “Athos” alla sua affettuosa padrona.

Questo singolare episodio non solo sottolinea la prontezza e la sensibilità delle forze dell’ordine nell’aiutare anche i nostri amici a quattro zampe, ma evidenzia anche l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza e il benessere della comunità locale.