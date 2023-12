Spirale criminosa a Castelfranco Veneto: arrestato 20enne

Un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Castelfranco in seguito a numerosi reati, compiuti nelle ultime settimane

CASTELFRANCO VENETO – Nelle ultime settimane, la tranquillità del centro della “Castellana” è stata turbata da un giovane di 20 anni che ha tenuto sotto scacco le autorità con una serie di reati. I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato il giovane, già noto per i suoi trascorsi con la legge, che è stato protagonista di un’escalation criminosa culminata il 24 novembre scorso.

La notte del 24 novembre, il 20enne è stato fermato dai Carabinieri dopo un breve inseguimento lungo i binari vicino alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto. In suo possesso sono stati trovati circa quindici grammi di hashish, motivo per cui è stata presentata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Nella stessa giornata, insieme a un altro giovane di origini marocchine, si è presentato alla caserma dell’Arma in uno stato evidente di alterazione psicofisica, aggredendo e ingiuriando i militari. Ciò ha portato all’arresto dei due per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo la convalida dell’arresto, al 20enne è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tuttavia, in due occasioni, il giovane è arrivato in caserma in ritardo, assumendo un atteggiamento arrogante e minaccioso. Nei giorni successivi, addirittura, non si è presentato agli uffici di polizia per la prevista “firma”.

Le gravi e reiterate violazioni documentate dai Carabinieri hanno convinto il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso a emanare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato eseguito dai militari dell’Arma nella mattinata odierna, e il giovane, dopo le formali procedure, è stato condotto presso la casa circondariale del Capoluogo della “Marca”.

La vicenda mette in luce il deterioramento della condotta del giovane, passato dalla detenzione di sostanze stupefacenti alle minacce nei confronti delle forze dell’ordine, evidenziando la necessità di interventi punitivi per tutelare la sicurezza pubblica.

In foto: pattuglia CC nel centro di Castelfranco Veneto