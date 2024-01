L’Italia più dolce alla fiera di Rimini

SIGEP – The Dolce World Expo è il salone internazionale e professionale più importante al mondo dedicato a Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè.

RIMINI – La 45° edizione di SIGEP – The Dolce World Expo è giunto al termine. Tra le novità più curiose portate nella vetrina d’Italia più dolce appare la linea professionale Mastro Borsci, rivolta ai professionisti del settore dolciario.

Si tratta di creme per i settori gelateria e pasticceria, ispirate ai profumi e ai sapori unici dei liquori S. Marzano Borsci, Vecchio Amaro del Capo, Clementino della Piana e CafCaffè Borsci.

Borsci, infatti, appartenente al Gruppo Caffo 1915, ha una lunga tradizione nel mondo liquoristico legata alla pasticceria e alla gelateria (dal 1840). Ciò che lo distingue da altri liquori è la sua naturale predisposizione ad accompagnarsi alle preparazioni dolci. Dai popolari gelati affogati, al tradizionale connubio con il tiramisù, allo storico spumone di Conversano, un dolce tipico pugliese che ha da poco ottenuto la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).



Come spiega Gianluca Trisolini, Mastro Pasticcere fresco vincitore del titolo di campione italiano di cioccolateria, che ha contribuito alla messa a punto della linea: “Le creme liquorose Mastro Borsci sono davvero innovative. Anzitutto per il loro gusto unico come i prodotti madre dai quali derivano. Inoltre, la leggera gradazione alcolica che al palato è percepita come un aroma, si accompagna perfettamente con il gelato mantenendone la struttura e texture cremosa: un plus notevole che i gelatieri sapranno apprezzare. Le creme sono perfette anche per i professionisti della pasticceria che possono usarle in purezza o per tagliare altre creme come la chantilly all’italiana e usarle per la farcitura di cannoli, bignè, brioches, ma anche per riempire lievitati come i panettoni, le colombe… E ancora, si sposano molto bene con il mondo della cioccolateria come ripieno di praline o rilavorate per la creazione di cremini e ganache, il loro impiego non ha limiti come la fantasia dei professionisti”.

Altra soddisfazione è stata raggiunta dal Borscino, che introduce un modo nuovo di gustare Elisir Borsci S. Marzano, unendo dessert, caffè e ammazzacaffè. Una specialità che promette di diventare un grande classico nei bar e nei ristoranti. Il segreto sta anche nella sua semplicità: basta versare una piccola dose di Borsci facendo ruotare il bicchierino sotto il granitore della crema al caffè creando così la deliziosa variegatura e il Borscino è pronto!

“Abbiamo presentato al Sigep 2024 novità di servizio come il Borscino e novità di prodotto come la linea Mastro Borsci per dare ai professionisti dei settori pasticceria, gelateria e ai titolari dei locali nuove proposte capaci di innovare il mercato partendo dalle solidissime basi identitarie del marchio che rappresenta una delle più antiche aziende liquoristiche italiane. Un brand amato e conosciuto del quale abbiamo strategicamente sfruttato l’appeal per entrare nel canale professionale dolciario. È stato interessante vedere in fiera, soprattutto tra i visitatori stranieri che non hanno familiarità con il marchio, come dalla degustazione delle creme si siano interessati ai prodotti madre. Questo ci dà indicazioni sul potenziale della nuova linea per puntare a conquistare nuovi settori e nuovi mercati” commenta Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915.