Carnevali di Marca: in 29 mila per le sfilate

Gran successo per il secondo fine settimana della tradizionale rassegna con i carri allegorici.

Carnevali di Marca ha affollato le strade e le piazze della provincia di Treviso con le tradizionali sfilate dei carri allegorici, portando un’esplosione di colori e allegria nel fine settimana appena trascorso. L’associazione, presieduta da Redo Bezzo, ha fatto i conti delle presenze, stimando un totale di 29 mila partecipanti nei quattro appuntamenti che si sono svolti durante il fine settimana passato.

Sabato 27 gennaio, la sfilata serale a Nervesa della Battaglia ha attirato quattromila persone, mentre domenica 28 gennaio, sono state stimate diecimila persone a Pieve di Soligo e a Carbonera, quest’ultima rivelatasi una tappa di Carnevali di Marca in forte crescita, e cinquemila a Giavera del Montello. La domenica di sole e temperatura mite ha contribuito a creare un’atmosfera festosa, coinvolgendo grandi e piccini in una gioiosa festa di mascherine, coriandoli e stelle filanti.

A Nervesa della Battaglia, la sfilata dei carri allegorici, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Carnevali di Marca e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si è svolta come da tradizione in notturna. La partenza dal campo sportivo di via Zompini alle 20 è stata seguita da una passerella che ha avuto come punto d’arrivo Piazza La Piave. La festa in piazza ha preso il via nel pomeriggio con lo spettacolo teatrale dei “Senza Palco” e un djset che ha coinvolto grandi e piccini. La Banda cittadina del Comune di Nervesa ha aperto la sfilata, seguita da numerosi gruppi e carri allegorici che hanno portato in scena temi vari, come “Il mare e il diluvio animale” del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia e “L’incanto della natura” del Comitato Colombere, solo per citarne alcuni.

A Pieve di Soligo, nel pomeriggio di oggi, la festa è stata altrettanto spettacolare, con la partecipazione di diversi gruppi e carri allegorici, ciascuno portando in scena storie uniche e coinvolgenti. Il pomeriggio è stato allietato dalla presenza del gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria con il tema “Disney 100+1”, mentre altri gruppi come Sanvecarri e la Scuola Enologica Cerletti hanno contribuito con le loro performance uniche.

A Carbonera, nel pomeriggio, la sfilata dei carri allegorici è stata un trionfo di colori e creatività. Partita dal parcheggio delle scuole “Tina Anselmi”, la sfilata ha attraversato il centro con ben 23 gruppi e carri allegorici partecipanti. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha votato Quei de Quarto come il carro più bello (“Va’ dove ti porta la musica”) e il Volley Carbonera come il gruppo più simpatico.

A Giavera del Montello, la Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale ha organizzato il tradizionale Carnevale del Mazariol, che ha visto la partecipazione di dieci carri mascherati che hanno sfilato nel pomeriggio per le vie del centro.

La stagione di Carnevali di Marca

Archiviati i primi due weekend di sfilate, la stagione di Carnevali di Marca si svilupperà con le tappe di San Vendemiano (3 febbraio), Zero Branco (3 febbraio), Santa Lucia di Piave (3 febbraio), Breda di Piave (4 febbraio, evento per famiglie), Ponte della Muda (4 febbraio), Montebelluna (3 febbraio eventi per famiglie, 4 febbraio sfilata), Villorba (4 febbraio), Susegana (10 febbraio), Zenson di Piave (10 febbraio), Roncade (11 febbraio), Vittorio Veneto (10 febbraio eventi per famiglie, 11 febbraio sfilata), Conegliano (13 febbraio), Treviso (10 e 11 febbraio eventi per famiglie, 13 febbraio sfilata), Farra di Soligo (17 febbraio), Sant’Angelo di Treviso (17 febbraio) e Sernaglia della Battaglia (18 febbraio).

Lotteria di beneficenza

L’ultimo atto dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca sarà il Galà di chiusura che si terrà sabato 16 marzo presso l’oratorio “Giovanni Paolo II” di San Vendemiano. Durante questo evento, verrà effettuata l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza. Carnevali di Marca non è solo divertimento e spensieratezza, ma anche un momento per pensare agli altri. La tradizionale lotteria di beneficenza vedrà i partecipanti sperare in estrazioni fortunate, contribuendo nel contempo al sostegno di associazioni del territorio impegnate nel volontariato e in attività sociali. Il montepremi complessivo è di 25 mila euro, con il primo premio rappresentato da una splendida Peugeot 208 Active 5 porte km0 del valore di 21.500 euro, offerta in collaborazione con Sarlo Group. Ci sono anche altri 30 premi sotto forma di buona spesa ai Supermercati Maxì e da Toffolatti Gioielli.

Per chi volesse rimanere aggiornato sulle sfilate dei Carnevali di Marca, è possibile consultare il sito www.carnevalidimarca.it, i canali social dell’associazione e, per la sfilata di Treviso, la nuova pagina social “Carnevale Trevigiano”. La stagione continua con nuove tappe e nuove emozioni da vivere.