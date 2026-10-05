L’Italia del baseball è Campione del Mondo

La Nazionale italiana ciechi batte in rimonta Cuba e conquista la Blind Baseball International Cup che li laurea Campioni del Mondo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un percorso splendido e dominante fin dalla prima partita quello della Nazionale italiana ciechi. Certo, questa edizione della Blind Baseball International Cup la giocava in casa a Castiglione della Pescaia, ma a maggior ragione rende questa vittoria più bella.

Una doppia rimonta, prima in semifinale con la Gran Bretagna battuta 11-4 al quinto inning, e poi quella contro Cuba per 4-10 al sesto. Una gioia immensa per i ragazzi di Marco Corazza che si rifanno così della sconfitta subita a Londra due anni e fa e che regala finalmente il titolo Mondiale.

Eppure erano stati proprio i cubani a portarsi avanti nel secondo inning per 1-0 grazie anche a un errore azzurro. Ma l’Italia è brava a rovesciare il risultato nel terzo segnando tutti i punti con due fuori e mettendosi avanti per 3-2. Decisivo il quinto inning in cui gli avversari fanno 4 valide e 2 errori, con i padroni di casa che fanno l’inning perfetto con 5 punti per l’8-4.

Nel sesto gli Azzurri segnano ancora portandosi sul 10-4, Cuba deve segnare per forza per portarsi al settimo, ma il doppio gioco difensivo italiano mette la parola fine all’incontro. Grandissima la prestazione di Napoli (4 su 7 con 4 RBI) e Oliveri (5 su 7), come del resto tutta la squadra.

La medaglia di Bronzo va alla Gran Bretagna che ha battuto 9-2 Chinese Taipei nella finale per il terzo posto.

Le semifinali

Italia-Gran Bretagna 11-4 al 5°

Cuba-Chinese Taipei 8-0 al 6°



Le finali

3° e 4° posto Chinese-Taipei Gran Bretagna 2-9 al 6°

1° e 2° posto Cuba-Italia 4-10 al 6°

Photo credit: WBSC

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