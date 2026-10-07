Sinner saluta la stagione

Jannik Sinner ha annunciato sui suoi canali Social che la sua stagione 2026 si è conclusa. Il tennista azzurro si ferma per recuperare dall’infiammazione al ginocchio

Pechino sì, Pechino no. Poi la rinuncia anche a Shanghai. Alla fine Jannik Sinner si arrende al suo ginocchio e dopo aver sentito il parere di tre luminari, decide di fermarsi fino al prossimo anno. Niente Coppa Davis e soprattutto ATP Finals di Torino, in cui vinceva da due anni di fila senza perdere un set.

Una terapia conservativa per far scendere l’infiammazione al ginocchio destro e poter poi preparare al meglio il 2027 con in testa già l’Australian Open. Per quest’anno dunque, l’ultima immagine che avremmo dell’altoatesino in campo sarà quella gioiosa del 12 luglio scorso quando l’azzurro vinceva Wimbledon per la seconda volta consecutiva.

Una stagione di alti e bassi per il numero 1 al mondo (ancora per poco, con Zverev adesso sicuro di alzare la Coppa a fine anno), con il Career Golden Masters completato grazie ai cinque Masters 1000 consecutivi vinti (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma). Ma anche le 30 vittorie consecutive interrotte al secondo turno del Roland Garros da Manuel Cerundolo.

Ora la cosa più importante per la sua salute in primis, e poi per la sua carriera, è il riposo. Intanto il movimento azzurro continua a crescere e tutto il circus attende il suo ritorno, come testimoniano i tanti messaggi ricevuti.

Le parole di Sinner

“Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, il che significa che la mia stagione 2026 è ufficialmente finita.

Gli ultimi due anni, specialmente la chiusura a Torino, mi hanno regalato bellissime emozioni e sensazioni. Quest’anno è stato diverso ma ora ho bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò di tutto per tornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per tutto il vostro sostegno e spero di rivedervi in campo molto presto”.

Le dichiarazioni

Le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi: “La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta.

In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre” .

Photo Credits: FITP

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