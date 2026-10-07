Il 7 ottobre la Chiesa innalza lo sguardo verso la Beata Vergine Maria del Santo Rosario e, con la voce dei secoli, depone ai suoi piedi la corona della preghiera, quella corona umile e splendida che generazioni di cristiani hanno stretto fra le mani nei giorni della gioia e nelle ore della prova, nelle case illuminate dalla serenità e nelle stanze visitate dal dolore, accanto alle culle dei bambini e ai letti dei morenti, nei monasteri e nelle campagne, nelle città e sui sentieri, là dove un cuore umano ha sentito il bisogno di affidarsi al Cielo.

Maria, Regina del Santo Rosario, non regna secondo le grandezze della terra, perché la sua regalità è quella della Madre che conduce i figli al Figlio, della Donna umile che Dio ha innalzato, della Vergine che custodì nel silenzio il mistero dell’Incarnazione e divenne, per singolare grazia, la creatura più vicina al cuore della Redenzione. Il Rosario è la sua corona e, nello stesso tempo, è la corona dei suoi figli: non è fatta di oro, di gemme o di metalli preziosi, ma di Ave Maria, di lacrime, di speranze, di invocazioni e di silenzi; ogni grano racchiude una supplica, ogni decina custodisce un mistero, ogni preghiera riapre davanti all’anima una pagina del Vangelo.

Per questo il Rosario è una delle forme più alte e semplici della devozione cristiana: mentre le labbra pronunciano l’Ave Maria, il cuore è chiamato a contemplare Cristo, dalla gioia dell’Annunciazione alla gloria della Risurrezione, dalla povertà di Betlemme alla Croce del Calvario, fino alla luce della sua vittoria eterna. Maria non trattiene nulla per sé: ogni strada che passa attraverso di lei conduce a Gesù, ogni preghiera affidata alle sue mani viene orientata verso il Figlio, ogni sguardo rivolto alla Madre viene infine condotto verso il volto del Redentore.

È questa la grandezza del Rosario: esso non allontana dal Vangelo, ma nel Vangelo introduce; non sostituisce la contemplazione di Cristo, ma la rende più profonda; non è una ripetizione priva di senso, ma il ritmo paziente con il quale l’anima impara nuovamente a ricordare ciò che Dio ha compiuto per la salvezza dell’uomo.

La memoria liturgica del 7 ottobre è legata alla storia della devozione mariana e, in modo particolare, alla vittoria della flotta cristiana a Lepanto nel 1571, avvenuta mentre tutta la cristianità era stata invitata a pregare il Rosario. Il Papa San Pio V, uomo di fede ardente e di profonda devozione alla Vergine, aveva affidato alla preghiera del popolo cristiano quella drammatica ora della storia; e quando giunse la notizia della vittoria, la memoria ecclesiale riconobbe in quella giornata un segno dell’intercessione della Madre di Dio.

Ma la Chiesa, nel custodire questa memoria, non celebra soltanto una vittoria appartenente alla storia degli uomini: essa contempla soprattutto una vittoria più grande e più misteriosa, quella che Maria continua a ottenere nel cuore dei suoi figli quando la fede vince la paura, la speranza vince lo scoraggiamento, il perdono vince l’odio e la pace vince la tentazione della violenza. La vera forza del Rosario non è nelle mani che lo stringono, ma nella fede con cui viene pregato; non nel numero delle parole pronunciate, ma nell’amore con cui esse salgono verso Dio.

Quante generazioni hanno pregato questa corona senza lasciare testimonianza nei libri della storia; quanti uomini e quante donne hanno consumato i grani del proprio Rosario fra le dita mentre il mondo ignorava le loro sofferenze; quanti malati lo hanno recitato nella solitudine della notte; quanti soldati lo hanno stretto prima della battaglia; quante madri hanno pregato davanti al letto dei propri figli; quanti anziani hanno affidato a Maria gli ultimi giorni della loro vita. E la corona, passando di mano in mano, è diventata come una lunga catena d’amore che attraversa i secoli e unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alla speranza del Cielo.

Vi è una grande poesia spirituale nel Rosario: mentre il mondo corre, esso insegna a fermarsi; mentre il rumore moltiplica le parole, esso restituisce all’anima il silenzio; mentre le preoccupazioni dividono il cuore, esso lo raccoglie attorno a un unico centro, Cristo. Ogni Ave Maria è come una piccola lampada accesa nella notte; una sola può sembrare fragile, ma migliaia di lampade, accese nei secoli dalla fede dei semplici, hanno formato una luce che nessuna oscurità ha potuto spegnere.

Maria, Regina del Santo Rosario, è la Madre che accompagna questa preghiera e la rende scuola di contemplazione. Ella ci insegna a guardare ciò che accadde nel Vangelo con gli occhi di chi custodiva ogni cosa nel proprio cuore; ci insegna a rimanere accanto a Cristo quando la strada conduce verso il Calvario; ci insegna a perseverare quando la promessa sembra nascosta sotto il peso del dolore; ci insegna infine che dopo ogni Venerdì Santo viene l’alba della Risurrezione.

Il Rosario è dunque anche una scuola di vita: chi lo prega impara da Maria a dire sì quando Dio chiama, a custodire quando non comprende, a perseverare quando soffre, a perdonare quando viene ferito e a sperare quando tutto sembra perduto. Per questo la corona mariana può diventare nelle mani del cristiano una vera armatura spirituale, non perché combatta gli uomini, ma perché protegge il cuore dalle paure, dalle divisioni, dall’odio e dalla disperazione.

La Madonna del Rosario è la Madre che non abbandona i suoi figli nelle ore della tempesta. Ella sta accanto a chi piange, accompagna chi è smarrito, sostiene chi è caduto, consola chi non trova più parole e raccoglie nelle proprie mani le preghiere che noi stessi non sappiamo formulare. Vi sono momenti nella vita nei quali l’uomo non riesce più a pronunciare discorsi complessi, e allora rimane soltanto l’Ave Maria: poche parole antiche, semplici e luminose, capaci di attraversare il dolore e di raggiungere il Cielo.

Ave, Maria, perché Dio ha guardato l’umiltà della sua serva; Ave, Maria, perché attraverso di te è venuto nel mondo il Salvatore; Ave, Maria, perché presso la Croce sei rimasta in piedi quando molti erano fuggiti; Ave, Maria, perché hai gioito prima e più di tutti della Risurrezione del tuo Figlio Gesù, pegno e primizia della Risurrezione di tutti i redenti; Ave, Maria, perché nella Chiesa continui a essere Madre di coloro che il Figlio ti ha affidato.

La corona del Rosario diventa così una corona di memoria e di speranza: memoria delle meraviglie compiute da Dio e speranza delle meraviglie che ancora Egli compirà. E forse proprio per questo il Rosario è rimasto così vicino al cuore del popolo cristiano: perché non chiede grandi discorsi, ma fedeltà; non richiede erudizione, ma amore; non esige condizioni particolari, ma soltanto un cuore disposto ad affidarsi. Il bambino può pregare il Rosario, così come l’anziano; il sacerdote e la religiosa, il lavoratore e il malato, chi vive nella ricchezza e chi conosce la povertà. Davanti alla Madre tutti diventano figli, e davanti a Dio ogni preghiera sincera acquista un valore che nessuna grandezza terrena può misurare.

Maria, Regina del Santo Rosario, continua dunque a passare silenziosamente attraverso la storia della Chiesa, non con il fragore dei potenti, ma con la dolcezza invincibile di una Madre. La sua presenza non fa rumore, eppure raggiunge le profondità dell’anima; non impone, ma invita; non costringe, ma conduce; non sostituisce Cristo, ma lo mostra.

Nella sua mano il Rosario diviene una strada verso il Vangelo, nelle nostre mani diviene una promessa di perseveranza. E quando il mondo sembra smarrire la pace, quando le famiglie sono attraversate dalla sofferenza, quando la guerra ferisce popoli innocenti, quando un uomo non sa più a chi affidare la propria speranza, la Chiesa torna a quella corona semplice che non ha mai cessato di parlare al cuore dell’umanità.

Maria, Regina del Santo Rosario, prega per noi: custodisci le nostre famiglie, consola gli afflitti, proteggi i bambini, sostieni i malati, accompagna gli anziani, converti i cuori induriti, dona pace a chi vive nella paura e insegna agli uomini la via della riconciliazione.

Fa’ che le nostre mani non stringano il Rosario soltanto con le dita, ma con la fede; fa’ che le nostre labbra non pronuncino l’Ave Maria soltanto con la voce, ma con il cuore; fa’ che ogni mistero contemplato trasformi un poco la nostra vita e ci renda più simili a Cristo.

E quando verrà per ciascuno di noi l’ora nella quale le parole della terra finiranno, possa rimanere sulle nostre labbra quella preghiera che abbiamo imparato da bambini e che la Chiesa ripete da secoli, come un ultimo affidamento alla Madre: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

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