Scutto è argento Mondiale

Ai Campionati Mondiali di judo Assunta Scutto vince l’argento nei -48 kg. Per lei è la quinta medaglia consecutiva in una rassegna iridata

BAKU (AZERBAIGIAN) – Prima giornata ai Campionati Mondiali di Judo in corso a Baku e prima medaglia per l’Italia. A conquistare un preziosissimo argento è Assunta Scutto nella categoria dei -48 kg. Un podio per nulla scontato vista l’annata ricca di infortuni e l’operazione alla spalla di maggio.

Eppure rimane un po’ di rimorso per non essere riuscita a bissare il successo dello scorso anno. Alla National Gymnastics Arena di Baku la ventiquattrenne azzurra scrive comunque la storia, andando a vincere la quinta medaglia consecutiva in una rassegna iridata.

La pluricampionessa napoletana ha debuttato contro la cinese Xinran Hui, numero 1 del seed, battendola grazie a uno yuko di O uchi gari messo a segno a inizio incontro. È stata poi la volta prima della turca Merve Azak per ippon e poi della giovanissima brasiliana Clarice Ribeiro con un subitaneo gaeshi.

In semifinale Susy Scutto ha travolto anche la russa Marina Vorobeva grazie al suo classico passaggio a terra e un ippon che chiude l’incontro. Nella finale per l’agognata medaglia d’oro la campana ha avuto la peggio con la giapponese Wakana Koga brava ad immobilizzare l’azzurra dopo pochi secondi senza darle la possibilità di reagire.

Le dichiarazioni

Le parole di Assunta Scutto al termine della gara: “Non ero al 100 % della forma poiché nell’ultimo periodo ho avuto qualche piccolo problema. Sono contenta per come ho gestito la gara oggi, soprattutto nelle situazioni più scomode. Con la mia avversaria giapponese non sono riuscita a fare del mio meglio ma sin da subito lavorerò per il prossimo anno, per riconquistare il titolo mondiale” .

Il commento di Raffaele Toniolo, Direttore Tecnico della Nazionale: “Bellissima gara di Susy che si mette al collo un argento fantastico che la ripaga da un periodo difficile dovuto ad infortuni. Per uno di questi ha dovuto operarsi in maggio e, a distanza di 5 mesi, si è regalata la quinta medaglia consecutiva al Mondiale. Record sensazionale che ha pochi uguali al mondo. Oggi Susy c’era e lo ha dimostrato fin dal primo incontro battendo la cinese TdS n.1 che l’aveva battuta poco più di un mese fa a Losanna. Peccato per la finale con la giapponese Koga ma per oggi va benissimo così” .

Photo Credits: Fijlkam.it

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