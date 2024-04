Il CT dell’Italrugby femminile Raineri ha reso note le XV azzurre che domani a Cardiff affronteranno il Galles per l’ultima giornata di Guinness Women’s Six Nations 2024.

CARDIFF – Ultimo impegno al Guinness Women’s Six Nations 2024 per la Nazionale femminile di Rugby. Nella meravigliosa cornice del Principality Stadium, che per l’occasione avrà il suo iconico tetto chiuso, l’Italia affronterà il Galles.

Di fronte due squadre che cercano la vittoria: il Galles per non concludere a secco, l’Italia per rialzarsi dopo la sconfitta con la Scozia di sabato scorso a Parma.



Per farlo, coach Raineri mantiene invariata la mischia, con la Capitana Elisa Giordano con la maglia numero 8 a guidare il pacchetto di mischia. Nei trequarti torna Emma Stevanin, che vestirà la maglia numero 10. Vittoria Ostuni Minuzzi verrà schierata questa volta come ala, mentre il ruolo di estremo e la maglia numero 15 saranno di Beatrice Capomaggi. Confermata invece Alyssa D’Incà come secondo centro.



In panchina le attenzioni sono per Lucia Gai, che scendendo in campo diventerà la seconda giocatrice della nazionale italiana a raggiungere i 100 caps dopo l’ex storica capitana Sara Barattin.

Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky Sport e in streaming in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport alle 13.15 italiane.

Le XV azzurre in Galles

Qui di seguito la formazione dell’Italia:

15. Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 14 caps)

14. Aura MUZZO (Villorba Rugby, 44 caps)

13. Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 25 caps)

12. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 74 caps)

11. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 32 caps)

10. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)

9. Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 86 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 66 caps)

7. Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 23 caps)

6. Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 60 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

4. Sara TOUNESI (Sale Sharks, 39 caps)

3. Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 22 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 25 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 33 caps)

A disposizione

16. Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 10 caps)

17. Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 29 caps)

18. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 99 caps)

19. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 54 caps)

20. Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 50 caps)

21. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

22. Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 50 caps)

23. Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 11 caps)