Presentiamo Elena Stocco, candidata Sindaco a Preganziol

La candidata del Centrosinistra punta sulla coesione e sul lavoro costante a favore della comunità

PREGANZIOL. Elena Stocco è la candidata sindaco del centrosinistra a Preganziol per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

La candidata raccoglie il testimone dal sindaco uscente Galeano, che ha governato la cittadina per due mandati.

Nata nel1985, Elena Stocco ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche ed oggi è dipendente amministrativa per l’Ordine dei medici di Treviso.

Impegnata nel volontariato, assessore alle politiche sociali dal 2019 e, precedentemente, consigliere capogruppo di maggioranza, ha scelto lo slogan “Insieme” puntando su sociale, servizi e vicinanza ai cittadini. Con lei, oltre al sostegno del sindaco Galeano, per sostenere questo nuovo corso si ripresenta la squadra che ha governato il comune, puntando ad allargare la partecipazione con un orizzonte civico, quale espressione di radicamento nel territorio.

«Essere amministratori oggi e una responsabilità e anche una grande gioia, la parola d’ordine del mio e nostro progetto è “insieme” per un lavoro costante nel nostro territorio, ovvero coesione e comunità, non fuochi dell’ultimo momento» sostiene la Stocco.