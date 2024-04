Ex Caserma Salsa, un anno di progressi senza disagi

Procedono in linea con il cronoprogramma i lavori all’ex Caserma Salsa di Treviso. L’impegno della ditta affidataria dei lavori, per la sicurezza di lavoratori e residenti, è testimoniato da molteplici commercianti e residenti in zona, che confermano l’assenza di inconvenienti.

TREVISO – Avviati da un anno, nell’aprile 2023, dalla ditta affidataria dei lavori EDIL CO. Srl di Altamura (BA), stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex Caserma Salsa.

Situata a nord del centro storico della Città, tra i quartieri di Santa Maria del Rovere e Selvana, l’ex Caserma trevigiana rappresenta un importante sito in trasformazione che si sta configurando come punto di riferimento per la comunità.



Impatto rispettoso per la Città di Treviso e i suoi abitanti

Benché siano considerevoli le dimensioni del cantiere, non si sono riscontrati disagi legati alla viabilità circostante. Il merito è attribuibile ad una buona pianificazione degli approvvigionamenti e dei transiti in entrata e in uscita dei mezzi pesanti, facendo attenzione agli orari d’ingresso, in modo tale da non appesantire la fluidità del traffico. Anche concentrare gli orari al mattino presto (ore 6:00) e nel tardo pomeriggio (dopo le 19:00) ha contribuito a migliorare la viabilità su Via Tommaso Salsa.

Al fine di abbattere le polveri dovute alle demolizioni, sono stati utilizzati polverizzatori d’acqua. Contro l’inquinamento acustico è stato invece effettuato uno studio da un tecnico abilitato per evitare che la soglia dei rumori superasse i parametri consentiti dalla normativa vigente, diversificando e coordinando le varie lavorazioni così da non sovrapporre contemporaneamente interventi rumorosi.



Tempistiche e lavorazioni

Ad oggi i tempi di consegna sono allineati con la scadenza e con il cronoprogramma consegnato in fase di gara. Per mantenere un’elevata qualità dei lavori e il rispetto delle tempistiche, vengono effettuate riunioni settimanali con la direzione dei lavori, DBA SpA con sede in Villorba, la quale è ampiamente soddisfatta dell’avanzamento e dell’organizzazione del cantiere.

I lavori eseguiti in questo periodo sono stati: massetti e pavimenti, rasature, impianti elettrici e meccanici, rivestimenti in marmo per le scale interne, rilievo e picchettamento plano altimetrico delle superfici per l’inizio delle sistemazioni esterne. Sono stati inoltre realizzati muri in cemento armato per perimetrare le due proprietà: l’attuale cantiere destinato a nuova sede della Guarda di Finanza con l’area adiacente che sarà utilizzata dall’Agenzia dell’Entrate. Infine, sono state effettuate le prove tecniche e i collaudi statici attestanti che, a seguito degli interventi effettuati, le strutture sono state recuperate e risultano idonee al loro utilizzo.



Attualmente nel cantiere sono impegnati circa 60 operai della ditta appaltatrice EDIL CO. Srl e 40 operai di vari subappaltatori, tutti preventivamente autorizzati con una selezione accurata da parte del Geom. Antonio Cozzolino, Direttore Operativo del Cantiere.