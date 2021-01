Le Ricette di Federica. Rigatoni a modo mio.

Rigatoni a modo mio: ingredienti per due persone: 2 piccoli scalogni, 20 olive nere denocciolate, un pochino di pomodorini secchi a pezzetti, 4/5 capperi sotto sale ben sciaquati, un cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro, 1 vasetto piccolo di pomodoro pelati, sale, pepe, origano qb, olio evo, una puntina di cucchiaino di zucchero.

Esecuzione: Fate appassire dolcemente in olio evo lo scalogno tagliato a piccoli pezzi, aggiungere i pelati, una puntina di zucchero, sale e pepe. Cucinate per 10 m.a fuoco medio. Intanto in acqua bollente salata tuffate 170 gr. di rigatoni. Aggiungete al sughetto le olive, i capperi, il concentrato, l’origano. Scolate la pasta al dente e spadellate con il sughetto aggiungendo a piacere del buon pecorino .

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti