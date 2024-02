Le pesche di Mogliano sulle tavole dei signori delle ville e dei sovrani d’Europa

Scopri l’antica e rinomata tradizione delle pesche di Mogliano Veneto, frutti dall’inconfondibile aroma e dalla polpa succosa, testimoni di una storia secolare di coltivazione e passione culinaria nel cuore del Veneto.

MOGLIANO VENETO (TV). Esploriamo la storia affascinante e i tratti distintivi delle antiche varietà di pesche di Mogliano Veneto, frutti unici che hanno conquistato il mondo con il loro sapore delicato e il profumo avvolgente.

Dal loro ruolo nella creazione del celebre cocktail “Bellini” alla lotta per la conservazione e la rinascita di questa tradizione secolare, seguiamo il viaggio di un simbolo dell’abbondanza agricola e dell’eccellenza culinaria del Veneto.

Le storiche radici delle pesche di Mogliano Veneto

L’affascinante storia delle “antiche pesche di Mogliano Veneto” affonda le sue radici negli ultimi decenni del XIX secolo, quando incroci naturali di varietà locali hanno dato vita a frutti notevolmente saporiti e profumati.

Questa tradizione secolare ha visto la coltivazione di questo pregiato frutto prosperare fino agli anni ’60, quando le pesche di Mogliano Veneto erano rinomate per la loro eccellenza e il loro contributo significativo all’economia locale.

Caratteristiche uniche e processo di produzione artigianale

Le “antiche pesche di Mogliano Veneto” sono rinomate per la loro polpa bianca, delicata e fondente, avvolta in una buccia pelosa che spazia dai toni brillanti del bianco al rosso, fino ad assumere sfumature violacee in alcune varietà.

Caratterizzate da una forma leggermente appuntita o, in alcuni casi, schiacciata, queste pesche si distinguono per le loro dimensioni più contenute rispetto alla media, ma ricche di sapore.

Coltivate seguendo metodi tradizionali sui fertili terreni del Moglianese, queste pesche vengono raccolte a mano durante il periodo di maturazione, che si estende dalla fine di giugno alla prima decade di settembre. Il loro processo di conservazione, svolto in magazzini a temperatura controllata, mira a preservarne la freschezza e le delicate sfumature di gusto e aroma.

Versatilità in cucina e reperibilità locale

Oltre al loro consumo fresco e succulento, le pesche di Mogliano Veneto trovano impiego in molteplici preparazioni culinarie, tra cui confetture, marmellate, succhi e gelati, che ne esaltano il sapore unico e la fragranza irresistibile.

Grazie alla loro versatilità in cucina e alla loro disponibilità nel territorio della provincia di Treviso, in particolare nel comprensorio di Mogliano Veneto e nelle vicine località, queste pesche rappresentano un’autentica delizia per i palati più raffinati, offrendo un’esperienza gustativa indimenticabile durante i mesi estivi.

