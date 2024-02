La giovane fiorettista veneta Matilde Molinari è bronzo europeo. Terzo posto per lei ai Campionati Europei Under 20 di Napoli.

NAPOLI – Iniziano con il botto Campionati Europei Cadetti e Giovani Napoli 2024 Under 20. Matilde Molinari, fiorettista del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e della Comini Padova, è salita sul terzo gradino del podio. L’atleta padovana è stata superata in semifinale dall’inglese Carolina Stutchbury, poi laureatasi campionessa europea. Si è fermata nel tabellone delle 32 la corsa dell’altra atleta veneta in gara, Greta Collini, sconfitta nel derby azzurro con Vittoria Pinna.

Il cammino di Matilde Molinari

Il tabellone ad eliminazione diretta, dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, è iniziato con i successi sulla lettone Krastina (15-2) e sulla moldava Josan (15-10). Schiacciante il 15-3 degli ottavi con cui la patavina ha eliminato la tedesca Holland Kunz, per arrivare al derby dei quarti con Vittoria Pinna che, come detto, aveva superato in precedenza la veneziana Collini.

L’allieva della Maestra Francesca Bortolozzi – a Napoli nello staff del CT Stefano Cerioni – l’ha spuntata con il punteggio di 15-5, entrando così in zona medaglia.

La finanziera azzurrina ha dovuto cedere il passo alla britannica Stutchbury – numero 32 del ranking assoluto e in corsa per la Qualifica olimpica a Parigi 2024 – in un assalto conclusosi 15-9, che non ha tolto il sorriso a Matilde per un bronzo davvero prezioso.

Il commento post gara

Intervistata subito dopo la semifinale, Matilde si è presentata sorridente e serena.

“Sono felice perché questa era una gara difficile e la medaglia di bronzo è un risultato importante. Ho iniziato la gara con qualche tensione ma poi mi sono sciolta e ho ritrovato la mia scherma migliore. Questo bronzo arriva al termine di una stagione difficile, all’inizio della quale ho perso mio padre… la mia maestra Francesca Bortolozzi mi è stata vicina fin dall’inizio e mi ha aiutata molto. Questo risultato lo dedico in primis a lei, oltre a mia mamma e ai miei fratelli, al mio ragazzo e ai tanti amici che sono venuti qui a tifare per me. Ora la testa va alla gara a squadre di dopodomani. In stagione abbiamo dimostrato di essere unite, siamo amiche e tra di noi c’è sempre aiuto reciproco “.

European Cadets&Junior Fencing Championships In photo: MOLINARI Matilde ita Photo by Eva Pavía / #BizziTeam

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FIORETTO FEMMINILE – Napoli, 26 febbraio 2024

Finale

Stutchbury (Gbr) b. Volobueva (Ain) 15-8

Semifinali

Volobueva (Ain) b. Roger (Fra) 15-7

Molinari (ITA) b. Stutchbury (Gbr) 15-9

Quarti di finale

Molinari (ITA) b. Pinna (ITA) 15-5

Ottavi di finale

Levchuk (Ain) b. Bertini (ITA) 15-10

Molinari (ITA) b. Holland Kunz (Ger) 15-3

Pinna (ITA) b. Garyfallou (Gre) 15-13

Tabellone da 32

Bertini (ITA) b. Illekova (Cze) 15-3

Molinari (ITA) b. Josan (Mda) 15-10

Pinna (ITA) b. Collini (ITA) 15-6

Tabellone da 64

Bertini (ITA) b. Kalocsai (Hun) 15-5

Molinari (ITA) b. Krastina (Lat) 15-2

Pinna (ITA) b. Koren (Isr) 15-12

Collini (ITA) b. Stepovyk (Ukr) 15-9

Fase a gironi

Irene Bertini: cinque vittorie, una sconfitta

Vittoria Pinna: cinque vittorie, una sconfitta

Matilde Molinari: cinque vittorie, una sconfitta

Greta Collini: quattro vittorie, una sconfitta

Classifica (86): 1. Carolina Stutchbury (Gbr), 2. Polina Volobueva (Ain), 3. Matilde Molinari (ITA), 3. Garance Roger (Fra)

Le altre italiane: 7. Vittoria Pinna, 11. Irene Bertini, 20. Greta Collini

Photo Credits: BIZZI