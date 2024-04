Il Commissario Tecnico Raineri ha diramato la lista delle 24 azzurre anti Galles per l’ultima partita del Guinness Women’s Six Nations 2024.



ROMA – L’ItalRugby femminile si prepara per l’ultima trasferta del Guinness Women’s Six Nations 2024. La Nazionale Italiana Femminile partirà giovedì per Cardiff, dove sabato 27 aprile, al Principality Stadium affronterà il Galles, nel turno conclusivo del Guinness Women’s Six Nations 2024.

Dopo la sconfitta per 10-17 con la Scozia, il gruppo di coach Raineri dovrà preparare al meglio la sfida contro le gallesi, in uno degli stadi più importanti del mondo, abitualmente casa della Nazionale Maschile del Galles e teatro della finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid.

La partita potrà essere vista in diretta su Sky Sport alle 12.15 locali, 13.15 italiane, e in streaming in chiaro sul canale YouTube Sky Sport.

Le 24 anti Galles

Qui di seguito la lista delle 24 atlete convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 59 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 14 caps)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 25 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 54 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 99 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 66 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 11 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 10 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 50 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 50 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 28 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 44 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 7 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 74 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 22 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 23 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 86 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 39 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 33 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 25 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

