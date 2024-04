Furgone affoga in Canal Salso

Un mezzo è stato visto affiorare dall’acqua, questa mattina a Mestre. Nessuna vittima

Mestre – Un mezzo è stato visto in fondo al canale Salso, che da piazza Barche sfocia nella laguna di Venezia. Fortunatamente nessuno era a bordo e si presume che il furgone fosse parcheggiato male e senza freno a mano. Probabilmente il brutto tempo ha fatto il resto. Pioggia e vento, nella notte appena trascorsa, l’hanno fatta da padroni in terraferma.

I fatti

Poco dopo le 8, di martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pepe, parallela di via Forte Marghera, per un furgone caduto nel canale Salso. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri sono intervenuti da Mestre anche con i sommozzatori per escludere la presenza di persone a bordo.

Il mezzo, un furgone dotato di una piccola gru, probabilmente era parcheggiato senza freno a mano e si è mosso autonomamente, finendo in acqua. I sommozzatori hanno imbragato il furgone che è stato issato con l’autogrù arrivata da Treviso. In corso la verifica del proprietario del mezzo. Questo è quanto riportano i Vigili del fuoco di Venezia.

Le cause

Secondo le prime indiscrezioni, il furgone sarebbe stato rubato al proprietario, una ditta di Padova o provincia. Si ipotizza inoltre che si possa trattare anche di un parcheggio volutamente precario, viste le condizioni del tempo. Insomma, forse il camion ha subito un’istigazione al suicidio, in acqua?

