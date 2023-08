L’arte del cocktail: le cinque ricette da provare

Quali sono i cocktail più amati dagli italiani durante la stagione più calda dell’anno? Tra le tante ricette di cocktail che esistono, ce ne sono alcune che si adattano meglio al clima estivo, sia per la loro freschezza che per il loro sapore. Vediamo insieme quali sono i cinque cocktail più famosi e come prepararli a casa.

Mojito

Il mojito è un cocktail originario di Cuba, ma ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua combinazione di rum, zucchero di canna, succo di lime, foglie di menta fresca e soda o acqua frizzante. È una bevanda estremamente rinfrescante e piacevole da sorseggiare, ideale per l’aperitivo o per il dopo cena. Per prepararlo, basta pestare in un bicchiere le foglie di menta con lo zucchero e il succo di lime, aggiungere il rum e il ghiaccio tritato e completare con la soda o l’acqua frizzante. Decorare con una fetta di lime e una ramina di menta.

Bellini

Il bellini è un cocktail elegante e raffinato, nato nel famoso Harry’s Bar di Venezia. È composto da vino bianco frizzante, solitamente prosecco, e polpa frullata e succo di pesca bianca. Deve il suo nome al suo colore rosato, che ricordava al suo inventore Giuseppe Cipriani il colore della toga di un santo in un dipinto del pittore Giovanni Bellini. Per preparare il bellini, basta versare in una coppetta da champagne la polpa e il succo di pesca e aggiungere delicatamente il prosecco freddo. Mescolare leggermente e servire.

Americano

L’americano è il primo cocktail italiano ad essere servito come aperitivo. Nato a Milano nel 1860, nel Bar Camparino in Galleria del Duomo. L’americano è fatto con bitter Campari, vermut rosso dolce e soda o acqua frizzante. Il nome gli fu dato in onore di Primo Carnera, il pugile italiano che divenne campione mondiale di pesi massimi a New York nel 1933. Per preparare l’americano, basta riempire un bicchiere old fashioned con ghiaccio, versare il Campari e il vermut in parti uguali e completare con la soda o l’acqua frizzante. Decorare con una fettina d’arancia e una ciliegina al maraschino.

Garibaldi

Il garibaldi è un cocktail fruttato e rinfrescante, perfetto per sorseggiare una calda estate. È stato inventato a Novara per celebrare l’unificazione del nord e del sud dell’Italia nel XIX secolo. Il garibaldi è fatto con Campari e succo d’arancia fresco. Il nome gli fu dato in onore di Giuseppe Garibaldi, uno dei padri della patria d’Italia. Per preparare il garibaldi, basta versare in un bicchiere highball il Campari e aggiungere il succo d’arancia fino a riempirlo. Mescolare bene e servire con una cannuccia.

Spritz

Lo spritz è un cocktail tipico del nord-est dell’Italia, in particolare del Veneto. Lo spritz è nato come bevanda dei soldati austriaci che diluivano il vino locale con acqua frizzante. Lo spritz moderno è fatto con vino bianco frizzante, solitamente prosecco, bitter aperitivo come Aperol o Campari e soda o acqua frizzante. Lo spritz è un cocktail leggero e dissetante, ideale per l’aperitivo. Per prepararlo, basta riempire un bicchiere da vino con ghiaccio, versare il prosecco e il bitter in parti uguali e completare con la soda o l’acqua frizzante. Decorare con una fettina di arancia o di limone.

Questi sono solo alcuni dei cocktail italiani più famosi e più bevuti d’estate dagli italiani. Esistono molte altre ricette di cocktail da scoprire e da provare, sia con alcol che senza. L’importante è gustarli con moderazione e in buona compagnia.