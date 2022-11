La sfida agroalimentare del mondo

Il 30% della terra e dell’acqua del pianeta viene consumata dagli allevamenti. L’80% degli antibiotici prodotti dall’industria farmaceutica finisce nella zootecnia. Il 20% delle emissioni di gas serra vengono rilasciati da stalle e pollai. Il 60% della terra arabile è dedicata alla produzione di mangime. E ancora: l’intera catena agroalimentare globale è responsabile di oltre il 30% delle emissioni di anidride carbonica e assorbe oltre il 35% dell’energia generata nel mondo.

La produzione di cibo in tutte le sue declinazioni – agricoltura, allevamenti, fertilizzanti, mangimi, farmaci – ha assunto dimensioni che hanno un impatto sempre più insostenibile sugli ecosistemi. Insomma, sfamare il pianeta inquina. E anche tanto.

I nodi cruciali, che nell’ultimo ventennio con la globalizzazione hanno assunto proporzioni abnormi, sono sostanzialmente due. Il primo è di natura demografica: oggi la popolazione mondiale ammonta a 8 miliardi di persone che saliranno a 10 miliardi nel 2050 e, presumibilmente, diventeranno una dozzina entro la fine del secolo.

Il secondo è legato ai drastici cambiamenti delle abitudini alimentari globali che hanno fatto impennare i consumi delle derrate più inquinanti (le proteine di origine animale) nei paesi in via di sviluppo: oggi rispetto solo a vent’anni fa, in Cina, India, Brasile, ci sono centinaia di milioni di persone in più che mangiano quotidianamente carne, uova pesci e latticini.

Serve una transizione, forse addirittura una rivoluzione, che modifichi l’intero paradigma della catena agroalimentare in nome della sostenibilità ambientale. Il che significa agire lungo il seguente ventaglio di azioni: ridimensionare i consumi di proteine animali, promuovere l’impiego di proteine alternative, ridurre gli sprechi alimentari, aumentare la produttività agricola, diminuire l’impatto ambientale della zootecnia.

