Gucci, finita l’era di Alessandro Michele?

Si vocifera già da un paio di ore che il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, stia per lasciare il brand. La comunicazione ufficiale del gruppo Kering, di cui il marchio fa parte, dovrebbe arrivare in giornata accompagnata dai motivi di questa decisione.

Per il momento sembrerebbe riguardare uno scontento dei risultati economici del brand che ultimamente non ha soddisfatto le aspettative, nonostante rimanga una delle griffe più note e lussuose.

Michele in Gucci ha svolto un ruolo rivoluzionario, dal 2015 ne ha ribaltato completamente l’estetica portandola a un linguaggio giovanile e innovativo; non dimentichiamoci della grande amicizia fra il direttore creativo e il cantate inglese Harry Styles che hanno collaborato per anni, creando look per ogni tipo di evento: dal Met Gala fino agli outfits di tutti i giorni.

Non possiamo che domandarci chi prenderà il suo posto confidando in una personalità che sappia tenere in alto il nome Gucci.

