La sanità del Lazio incontra l’Africa: intervista al Dott. Ennio Adami

Organizzata lo scorso 28 novembre all’Accademia Lanciana di Roma dal Dr. Ennio Adami, già Responsabile chirurgia d’urgenza modulo del trauma Ospedale San Camillo di Roma, la conferenza dal titolo: “La Sanità del Lazio incontra l’Africa: cooperazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo”.

Abbiamo intervistato il Dr. Ennio Alberto Adami. Guarda il video su YouTube.

“Passando attraverso alcune esperienze di cooperazione sanitaria in Paesi dell’Africa Sub-Sahariani svolte da Operatori Sanitari del Sistema Sanitario Regionale del Lazio, l’evento intende mettere poi a confronto, in una tavola rotonda, istituzioni, amministratori, organizzazioni di volontariato, per discutere sulle modalità e gli scopi che si intende raggiungere nei progetti di cooperazione.”

Sono intervenuti il Dr. Ennio Alberto Adami che ha raccontato le sue esperienze in Tanzania con i Padri della Consolata di Torino, la Dottoressa Del Corpo Giulia Chirurgia NOC ospedale dei Castelli (Roma), il Dr. Sandro Petrolati cardiologo del San Camillo Forlanini di Roma, che ha rappresentato la sua esperienza in Malawi e Mozambico, il Dr. Pietro Proietti, cardiochirurgo del Policlinico Umberto I di Roma, che con il Dr. Alessandro Salvati cardiochirurgo Policlinico Tor Vergata di Roma hanno parlato del Salam Center di Khartoum, ed infine il Dr. Marco Stefano Nazzaro, cardiologo interventista del San Camillo Forlanini di Roma ha parlato della sua attività in Mauritania. Una conferenza di grande interesse dove è stata ben rappresentata l’importante contributo della Regione Lazio sotto il profilo sanitario ad alcuni paesi dell’Africa, allo scopo di creare un unico network per superare le difficoltà burocratiche ed agevolare lo sviluppo di questa significativa cooperazione che si intende proseguire.

Crediti fotografici: Ennio Alberto Adami