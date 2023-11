ROMA – Martedì 28 novembre, alle ore 17.00, avrà luogo il simposio dal titolo “La Sanità del Lazio incontra l’Africa: cooperazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo” presso l’Accademia Lancisiana sita in Borgo S. Spirito.

Attraverso l’esplorazione di esperienze di cooperazione nel settore sanitario in Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, condotte dagli Operatori Sanitari del Sistema Sanitario Regionale del Lazio, l’evento mira a confrontare istituzioni, amministratori e organizzazioni di volontariato in una tavola rotonda. L’obiettivo è discutere delle modalità e degli scopi dei progetti di cooperazione.

La discussione intende evidenziare in particolare come i progetti di cooperazione, ideati per sviluppare competenze e professionalità già presenti in loco mediante programmi di formazione e training on the job, possano effettivamente migliorare la risposta sanitaria in modo autonomo, riducendo la dipendenza da operatori internazionali esperti. Attualmente, l’obiettivo principale è promuovere gradualmente livelli di autonomia nell’assistenza sanitaria, sfruttando risorse umane e strumentali locali.

La discussione in sede di Tavola Rotonda si concentrerà su quali ulteriori strumenti e metodi possano essere adottati da Istituzioni Regionali, singole Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, e organizzazioni non governative per collaborare ed integrarsi, al fine di favorire la crescita del sistema sanitario nei Paesi in Via di Sviluppo.

Ennio Alberto Adami, medico chirurgo da poco in pensione dal San Camillo di Roma, è uno dei relatori chiamati a condividere la propria esperienza in Tanzania. Altri interessanti interventi riguarderanno esperienze dei colleghi vissute in Mozambico, Malawi e Sudan.

Sarà possibile partecipare al simposio in presenza o collegandosi da remoto via Zoom.