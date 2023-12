La Missione “Sostenibilità” di Capitan Eco nelle scuole moglianesi

MOGLIANO VENETO – Nei giorni scorsi le scuole primarie moglianesi hanno conosciuto un ambizioso progetto di educazione ambientale che coinvolge i giovani studenti ma anche le loro famiglie. Capitan Eco, il pirata amico dell’ambiente, ha incontrato gli studenti delle scuole primarie Piranesi, Olme, Alighieri, Vespucci, Verdi, Valeri, Frank e Polo, per un totale di ben 46 classi e 844 bambini.

Il progetto, voluto e finanziato dall’Amministrazione Comunale, è realizzato da Achab Group, una realtà italiana che da oltre 25 anni si occupa di comunicazione legata ai temi della sostenibilità ambientale.



Educare i giovani alla sostenibilità ambientale

Capitan Eco, con il suo veliero immaginario, ha incantato i bambini e spiegato loro in maniera efficace che le risorse naturali, come acqua ed energia, sono limitate anche sulla sua nave e bisogna imparare ad usarle con parsimonia, senza sprechi. Lo stesso vale per chi abita sulla Terra: i continenti non sono altro che grandi navi che galleggiano sulla crosta terrestre. Bisogna imparare a risparmiare acqua ed energia e a produrre meno rifiuti, poiché spazio e risorse non sono illimitati. Per farlo Capitan Eco ha spiegato alcune semplici buone pratiche che i bambini possono applicare a scuola e, insieme ai loro genitori e fratelli, anche a casa.



Capitan Eco ha lanciato inoltre una sfida molto importante agli studenti, coinvolgendoli nel gioco educativo delle Ecopagelle. L’obiettivo fondamentale è quello di rendere gli studenti portatori dei messaggi imparati a scuola presso le proprie famiglie. Sono state quindi consegnate, in ogni classe, delle cartoline che spiegano l’iniziativa, insieme a delle pagelline da compilare. Gli studenti infatti dovranno intervistare quanti più adulti possibile per capire quanto ne sanno di sostenibilità, quindi dare loro un voto nella pagellina e riportarla a scuola compilata. A vincere sarà la scuola i cui studenti avranno raccolto più Ecopagelle, che otterrà un premio in denaro finalizzato all’acquisto di materiale didattico. Il termine per la raccolta è il 12 gennaio 2024.



Ad accogliere Capitan Eco a Mogliano c’erano il Sindaco Davide Bortolato e l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative Martina Cocito. Sottolineando l’importanza di educare le giovani menti al rispetto dell’ambiente, il Sindaco Davide Bortolato ha commentato: «A Mogliano crediamo molto nell’importanza di iniziative come questa, che coinvolgono attivamente i nostri studenti nella comprensione e promozione della sostenibilità ambientale. È fondamentale che le nuove generazioni acquisiscano consapevolezza sulla limitatezza delle risorse e imparino a gestirle con responsabilità. Capitan Eco ha saputo trasmettere questo messaggio in modo creativo e coinvolgente, spiegando ai bambini il concetto di risparmio di risorse in modo semplice.»

«È un’opportunità unica per i nostri giovani ambasciatori di diffondere i valori appresi a scuola anche nei propri nuclei familiari. La sfida delle Ecopagelle non solo stimola la conoscenza, ma premia anche l’impegno collettivo, per un futuro più sostenibile. Non ci resta che augurare ai nostri studenti, cittadini del domani, in bocca al lupo per questa sfida.» ha aggiunto l’Assessore Martina Cocito.