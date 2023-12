“Frammenti. La musica a me”: un viaggio nella musica classica

Mercoledì 20 dicembre alle ore 19.30, il Teatro Toniolo sarà il palcoscenico di un evento unico: il concerto “Frammenti. La Musica a Me”. Un progetto didattico straordinario, concepito per avvicinare i giovani delle scuole secondarie di secondo grado al vasto mondo della musica classica. Questo eccezionale spettacolo è parte integrante della Stagione Concerti 2023.24, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Amici della Musica di Mestre.

“Frammenti” è uno straordinario viaggio alla scoperta della musica classica, un’iniziativa pensata principalmente per il giovane pubblico, ma che affascina altrettanto il pubblico adulto desideroso di esplorare il territorio talvolta misterioso e impegnativo della musica classica.

Il protagonista di questo affascinante spettacolo è Sebastiano Bronzato, un giovane attore che condivide con il pubblico la sua personale relazione con la musica. La sua storia potrebbe essere la storia di chiunque sia presente in sala. Attraverso il racconto della sua vita quotidiana, scopriamo come brani celebri del repertorio classico abbiano accompagnato Sebastiano nel corso della sua esistenza e continuino a farlo, spesso in maniera casuale, nel tessuto della sua routine.

Le meravigliose composizioni sono eseguite dall’Orchestra Filarmonica Settenovecento, un ensemble composto da 41 giovani musicisti under 30. La presenza scenica di un’orchestra completa sorprende gli spettatori, molti dei quali si trovano per la prima volta di fronte a un simile assemblaggio di talento musicale.

“Frammenti” è la storia di vita di un giovane del 2023, ritratto nella sua quotidianità e nella frenetica velocità delle relazioni moderne. Un’affascinante esplorazione della vita frammentata, dove il tempo sembra non concedere spazio per l’incontro con il proprio io interiore. Tuttavia, durante lo spettacolo, assistiamo al superamento progressivo della frammentazione, un percorso che rivela l’io interiore attraverso l’ascolto di melodie celebri. Queste melodie si liberano lentamente dal loro legame forzato con la pubblicità e dai ristretti spazi temporali del quotidiano, aprendo le porte a un mondo di emozioni e riflessioni profonde.

In conclusione, “Frammenti. La Musica a Me” offre al pubblico un’esperienza straordinaria, un viaggio che attraversa i confini della quotidianità per esplorare il potere eterno e universale della musica classica. Un’opportunità imperdibile di connettersi con la bellezza intramontabile della musica e di scoprire l’armonia che può emergere anche nelle vite più frammentate.