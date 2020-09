La Milanese

Che abbia il cane perfetto e le vacanze giuste al Forte è solo una virgola. Poi le prime alla Scala snobbate o il galateo di WhatsApp, i quartieri dove dimorare e lo “sciuraglam”.

Da Montenapo in giù mettetevi in poltrona e se ne avete voglia godetevi questo libro, tra nevrosi, capricci e tic, un vademecum divertente, piccole botteghe e colori preferiti,cene in locali fuori mano ma che diventano glam, e poi le scuole privatissime per i pargoli con rette da urlo. Vizi, virtù e quel pizzico di ironia che affonda nella nevrosi, unica e inebriante. Milanesi si nasce?

Instacult di Mauro Lama

