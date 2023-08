La Gerusalemme di 2000 anni fa in realtà aumentata

La Western Wall Heritage Foundation lancia un’innovativa applicazione AR che permetterà a ogni visitatore di catapultarsi nel passato e immergersi nella storia. Permetterà a milioni di visitatori di visitare attivamente il Muro Occidentale, da una prospettiva storica di 2000 anni.

L’applicazione, denominata “Kotel AR“, si basa su una tecnologia all’avanguardia di realtà aumentata che identifica essenzialmente il mondo reale attraverso la fotocamera dello smartphone, scansionando lo spazio del Muro Occidentale e sovrapponendovi informazioni virtuali.

Attraverso la nuova app – scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS – i visitatori potranno vedere virtualmente ciò che avrebbero visto 2.000 anni fa dal punto esatto in cui si trovano.

In questo modo, comprenderanno nel dettaglio le dimensioni e le sezioni del Muro Occidentale, osserveranno le colonne del portico reale che ornavano il Tempio, ascoltaranno il canto dei Leviti nel Tempio, percepiranno l’atmosfera dei pellegrini che salivano a Gerusalemme, assisteranno alla benedizione sacerdotale da una prospettiva a volo d’uccello e potranno persino percorrere virtualmente i periodi storici significativi del sito dall’epoca del Secondo Tempio.

In copertina e nell’articolo, The Western Wall. Crediti: The Western Wall Heritage Foundation