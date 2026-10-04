La Fiamma Olimpica attraverserà tutti i 50 Stati

Ufficializzato il percorso della staffetta della Fiamma Olimpica dei Giochi di Los Angeles 2028. Partirà da Atlanta, sede dei Giochi del 1996, e attraverserà tutti i 50 Stati

ATLANTA (STATI UNITI) – Il Countdown ufficiale segna -650 giorni ai Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028 e intanto si vanno a delineare ogni giorno di più dettagli su questa attesissima edizione.

Il Comitato Organizzatore infatti ha ufficializzato il percorso della Fiamma Olimpica che inizierà il suo viaggio da Atlanta, sede degli ultimi Giochi estivi disputati negli Stati Uniti nel 1996, e poi attraverserà tutti i 50 Stati americani. Un evento storico che permetterà allo spirito dei Giochi di percorrere la staffetta più lunga della storia.

Il viaggio della Torcia la porterà in luoghi iconici e di fama internazionale, facendo tappa in occasione di importanti eventi culturali e sportivi e ospitando feste celebrative in città selezionate in tutto il Paese. Il percorso prenderà vita grazie a una collaborazione a livello nazionale tra città, stati, comunità e partner, ciascuno dei quali svolgerà un ruolo fondamentale nel portare la fiamma nel suo viaggio verso i Giochi di LA28.

Come da tradizione, la fiamma olimpica verrà accesa a Olimpia, in Grecia, culla dei Giochi Olimpici, prima di intraprendere il suo viaggio attraverso tutti i 50 Stati nella primavera del 2028. Il percorso completo della staffetta sarà reso noto nel 2027.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni del Presidente del Comitato Organizzatore di LA28, Casey Wasserman: “Ogni edizione dei Giochi Olimpici inizia con una singola fiamma, e trasportare quella fiamma a Los Angeles è un onore e un privilegio che condivideremo con ogni angolo del Paese, mentre gli americani e le americane di tutti i 50 Stati porteranno la torcia lungo il suo percorso verso la nostra cerimonia di apertura. Iniziare questo viaggio ad Atlanta – ha aggiunto – è un omaggio a una città con profonde radici olimpiche e a partner come Coca-Cola, il cui sostegno ha contribuito a portare avanti questo movimento per un secolo. Coca-Cola, JPMorganChase, Allstate e Xfinity, insieme alle città partecipanti, stanno rendendo possibile questa staffetta“.

Photo Credits: Coni.it

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