Jesolo: Premio “Dragondoro”

Sono aperte al pubblico le segnalazioni di candidati. Un mese di tempo giorni per indicare gli jesolani più meritevoli.

Jesolo – Sono aperti i termini per avanzare le candidature al premio Dragondoro Città di Jesolo per l’anno 2024. Come l’anno scorso, è stata introdotta la possibilità per chiunque di nominare un papabile all’ambito riconoscimento. Anche quest’anno si possono segnalare gli jesolani più meritevoli tra i quali una giuria individuerà il vincitore. http://www.ilnuovoterraglio.it

Il Premio Dragondoro

Il riconoscimento è nato da un’idea dell’associazione culturale “Monsignor Giovanni Marcato”. A sostenerlo sono l’amministrazione comunale, Confcommercio e dall’Associazione jesolana albergatori. Lo scorso anno, c’è stata la prima edizione.

Le motivazioni

Il premio “Dragondoro” viene assegnato “ad un cittadino jesolano che abbia contribuito al bene, al progresso e alla notorietà positiva della nostra comunità. In diversi ambiti della cultura, dello sviluppo economico, della ricerca, delle scienze, delle lettere, delle arti, delle attività sportivi e attività sociali” recita il regolamento.

Il regolamento

L’avviso pubblico per raccogliere le candidature è appena stato pubblicato e sarà aperto fino al 13 marzo. Entro quella data, cittadini e associazioni territoriali possono segnalare i nominativi degli jesolani ritenuti più meritevoli.

Le segnalazioni dovranno pervenire attraverso la compilazione dell’apposito modulo, corredato da una breve relazione e da un’eventuale documentazione come articoli di giornale, titoli professionali o di lavoro, onorificenze, premi e partecipazioni ad eventi. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime e ciascun cittadino, così come ogni associazione, potrà avanzare una sola segnalazione. Il bando è disponibile al seguente indirizzo: https://www.giovannimarcato.it/index.php?option=com_visforms&view=visforms&id=2