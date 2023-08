Jesolo: bilancio di mezz’estate

JESOLO – La grande estate di Jesolo è entrata nel vivo; a stabilirlo sono i dati diffusi dall’amministrazione comunale e dagli operatori turistici nel corso della conferenza stampa “Quest’estate ce ne andremo al mare per le vacanze”.

Protagonisti dell’appuntamento sono stati l’assessore al turismo, Alberto Maschio, il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, il presidente Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa, e il presidente del Consorzio turistico Jesolo Venice, Luigi Pasqualinotto.

I dati diffusi dall’amministrazione comunale, estratti dall’Osservatorio italiano JFC delle destinazioni balneari “Panorama Turismo – Mare Italia”, e dalle associazioni di categoria, certificano una partenza a singhiozzo dell’estate a causa di un meteo incerto e talvolta avverso in momenti storicamente significativi per l’afflusso di ospiti. Tuttavia, a partire dalla fine di giugno gli arrivi hanno segnato una costante crescita e secondo le previsioni il trend proseguirà anche nei mesi di settembre e ottobre.

Dato certo è la voglia di mare e di Jesolo, compresa un’immersione alla scoperta del suo entroterra. Secondo la ricerca dell’Osservatorio JFC, infatti, il 79,1% degli italiani è certo che in vacanza ci andrà, e tra questi, il 67,3% sceglierà il mare. Inoltre l’Osservatorio JFC segnala che la “Ristorazione tipica” è al terzo posto tra i servizi più richieste nelle strutture, dopo wi-fi gratuito (altro fronte che vede impegnata l’amministrazione per la rete pubblica) e parcheggi.

Circa la metà (46,5%) sceglierà la destinazione che conosce e l’altra metà (53,5%) una nuova. In tutti i casi andranno alla ricerca di relax, evasione, svago e mare, esattamente in quest’ordine. Quando chiedono “cosa non può assolutamente mancare” il 20,2% risponde “il mare”.

Meglio se quello di Jesolo: la città si piazza, infatti, al vertice delle classifiche stilate dall’Osservatorio JFC. In particolare, con 3.547 voti su un totale di 69.547 validi al secondo posto dietro a Rimini che ne ottiene 3.677. Entrambe mantengono la loro posizione in classifica rispetto al 2022. Ottimi risultati anche nelle altre classifiche correlate. Nell’elenco delle “Top 20 destinazioni balneari italiane più green” d’Italia, Jesolo si piazza al 12esimo posto ed è sesta tra quelle più “trendy”. Quarto posto, invece, nella classifica delle destinazioni “family” e stesso piazzamento nell’elenco di quelle più “giovanili”.

“Il contributo dell’organizzazione di grandi eventi prima e dopo l’estate è cruciale nella valutazione complessiva dell’andamento dell’anno perché si svincolano dalle condizioni meteo, permettendo agli operatori di sganciarsi dalla stagionalità in maniera tangibile – spiega Luigi Pasqualinotto, presidente del Consorzio Jesolo Venice – Oggi stiamo investendo molto sulla comunicazione e promozione, in maniera condivisa con l’amministrazione comunale, affinché il messaggio sia complessivo e non dispersivo. Questo innalzerà il livello di percezione della località e di qualità della stessa. Le manifestazioni che stiamo organizzando, o collaborando ad organizzare, stanno dando molto anche al punto di vista dell’immagine, oltre che di presenze. Per quanto riguarda la parte di programmazione, visto il ritorno dei Paesi dell’Est. Con inizio 2024 riprenderemo con programmazione fieristica. Vedremo se organizzare una presenza anche in Polonia”.

Dopo l’enorme successo della prima edizione del Festival Aqua, Jesolo è reduce da due fine settimana di grande musica che hanno riversato in città decine di migliaia di persone. Alle porte un nuovo grande evento, vale a dire l’esibizione di Peggy Gou, la dj coreana fenomeno mondiale del momento. Seguiranno Holi in tour, il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto, lo Jesolo Air Show e il concerto di Paul Weller.

“Jesolo si conferma la regina del turismo balneare, una delle mete più scelte a livello europeo – dichiara l’assessore al Turismo, Alberto Maschio – nonostante la situazione sfavorevole, a causa dell’aumento delle bollette e poi dei tassi dei mutui, la maggior parte degli italiani va comunque in vacanza e sceglie il mare. I dati a nostra disposizione relativi all’imposta di soggiorno mostrano un incremento nel mese di giugno pari allo 0,67%, quindi un’estate in linea con l’anno passato che però, è bene ricordarlo, è stato strepitoso. Diversificare l’offerta di eventi ci consente di risentire meno della situazione meteo e di spingere sull’annualità come periodo di riferimento”.