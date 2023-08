48enne rintracciata dai Carabinieri, dovrà scontare due anni e mezzo

QUARTO D’ALTINO – Giovedì 3 agosto 2023 i militari della Stazione Carabinieri di Meolo hanno rintracciato e notificato un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva a una 48enne peruviana, anagraficamente residente in provincia di Genova ma di fatto domiciliata nell’altinate, gravata da pregiudizi penali e di polizia.

Alla donna, libera da vincoli, individuata presso il proprio domicilio, è stato notificato il provvedimento detentivo emesso il 4 luglio 2023 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, a seguito di una condanna della durata di 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata rapina aggravata in concorso. Il fatto risale a maggio 2010, a Montecatini Terme (PT). Al termine dell’iter giudiziario e dopo le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la casa di reclusione femminile della “Giudecca” per l’espiazione della pena detentiva così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.