Itty.Fish, il pesce a domicilio come la pizza

Parla Alessandro Marcon: “Consegne gratuite di pesce fresco, crudo o cotto in Veneto e Lombardia”

“C’è bisogno di tutti, in questo momento. Ognuno deve fare la sua parte. Per questo noi di Itty.Fish abbiamo deciso di aiutare le famiglie costrette in casa e le persone che devono comunque lavorare, eliminando le spese di consegna del nostro pesce”. A parlare è Alessandro Marcon, erede di una famiglia che da trent’anni si dedica alla pesca e ideatore di Itty.Fish, con cui il pescato del giorno, crudo o cotto con raffinate ricette, arriva a casa o in ufficio in assoluta comodità.

Da oggi, Veneto e Lombardia avranno la consegna gratuita: “Il Veneto è la mia amata regione, dove vivo e dove c’è il mare che amiamo da trent’anni – spiega Alessandro. – La Lombardia è in grande emergenza, oltre che essere nostra vicina di casa. E tra vicini ci si aiuta, sempre. Figurarsi nel momento del bisogno. Vi aspettiamo sul nostro sito, voi ordinate restando a casa, al resto pensiamo noi. E ve lo portiamo senza spese di consegna”.

L’idea di Alessandro Marcon nasce proprio dalla pizza: ”Se una persona può ordinare la pizza da asporto comodamente dal divano di casa, dopo una giornata di lavoro, perché non farlo anche con il pesce, mantenendo freschezza e qualità?”.

“In ogni momento, andando sul nostro sito, il cliente può attingere al prodotto che arriva ogni giorno dalle nostre barche, tranne il sabato e la domenica. Non c’è nulla di pronto, al momento dell’ordine il pesce viene pulito, preparato, se richiesto cotto dai nostri chef secondo la ricetta scelta, e spedito in tutto il centro e nord Italia in 48 ore, in vaschette col metodo di conservazione ATM (atmosfera modificata) a loro volta inserite in imballi con ghiaccio secco che può essere riutilizzato”.

Itty.Fish conta ogni giorno sull’esperienza, la serietà e la tradizione del colosso Alemar, specializzato nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi e congelati. “Il controllo qualità in Alemar è più un culto del pesce che una mera parte della produzione – conclude Alessandro. – I prodotti Itty.Fish nascono dall’amore per il mare, dal profondo rispetto della natura e dei suoi doni”.

