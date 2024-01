Italo cerca personale, come candidarsi

I neoassunti saranno inseriti tra le sedi di Roma, Milano e Venezia. Ci si può candidare entro il 20 gennaio.



Il 2024 presenta nuove prospettive occupazionali, grazie a Italo. La compagnia ferroviaria dell’alta velocità è attualmente in cerca di circa 30 nuovi collaboratori da dislocare in varie regioni d’Italia: 20 diplomati e laureati per ricoprire il ruolo di Hostess & Steward di bordo, responsabili dell’accoglienza e dell’ospitalità dei passeggeri, fornendo assistenza e supporto, nonché gestendo il servizio di ristorazione a bordo del treno; e ulteriori 10 figure per posizioni di staff in settori come commerciale, audit, pianificazione e controllo.



I requisiti

Come riporta il sito del Corriere, per il ruolo di Hostess e Steward è richiesto il possesso di un titolo di studio, quale diploma o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni. Inoltre si cercano persone che sappiano comunicare in maniera empatica con la clientela, con uno spiccato senso di problem solving e spirito di squadra.

Gli interessati potranno candidarsi entro il 20 gennaio sul sito della compagnia. I candidati dovranno quindi superare le selezioni con il team HR di Italo e il partner Randstad.

Successivamente parteciperanno al corso di formazione di tre settimane tenuto da docenti Italo, in partenza il 15 febbraio, il cui superamento è necessario per l’inserimento al ruolo (il corso, finanziato dal fondo FormaTemp, avrà luogo a Milano).

In un primo momento le risorse selezionate saranno assunte in somministrazione tra le sedi di Roma, Milano e Venezia, con successiva possibilità di stabilizzazione da parte di Italo.

