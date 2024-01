La Commissione Europea muove passi contro gli stage non retribuiti

La Commissione Europea si impegna a contrastare gli stage non retribuiti con una proposta legislativa, mirando a garantire una compensazione sufficiente per le spese essenziali dei tirocinanti, nel contesto di un’ampia iniziativa anti-sfruttamento.

Gli stage privi di compensazione finanziaria rappresentano una prassi estremamente diffusa e, oltre a essere uno strumento spesso impiegato per ottenere manodopera senza costi aggiuntivi, sfruttano giovani professionisti, contribuendo al crescente clima di precarietà nel mondo del lavoro.

In risposta a questa problematica, la Commissione europea ha inviato a tutti gli Stati membri una comunicazione nella quale critica l’assenza di un obbligo di retribuzione per gli stagisti e i tirocinanti, annunciando l’intenzione di affrontare la questione entro i confini delle proprie competenze. Nel comunicato, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa che renda obbligatoria una compensazione in grado di coprire almeno le spese per trasporti, alimentazione e alloggio dei tirocinanti. La Commissione, tuttavia, non ha specificato in modo preciso l’importo minimo della compensazione per i tirocinanti, lasciando tale decisione ai singoli Stati.

La quota minima prevista per la retribuzione dei tirocinanti non è stata definita con precisione dalla Commissione, e sarà stabilita a livello nazionale. Tuttavia, prima che questa iniziativa possa tradursi in azioni concrete, potrebbero passare diversi mesi. La proposta di direttiva o regolamento presentata dalla Commissione dovrà ottenere l’approvazione del Parlamento europeo e successivamente del Consiglio dell’UE, che riunisce i ministri dei governi di ciascun paese dell’UE. L’incertezza sull’esito e sui tempi di questo processo è accentuata dal fatto che nel 2024 sono previste le elezioni del Parlamento europeo e il cambio dei vertici della Commissione europea. Nonostante ciò, la lettera inviata dalla Commissione rappresenta un atto significativo, sottolineando la posizione delle principali istituzioni europee riguardo a questo tema.

Questa iniziativa è parte di un’ampia coalizione politico-istituzionale tra la Commissione e il Parlamento europeo. Il 14 giugno scorso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che richiede nuove norme contro lo sfruttamento in tutta l’Unione, includendo gli stage sia nelle istituzioni comunitarie che nei luoghi di lavoro nazionali e privati.