Italia, un’auto su 5 in circolazione ha più di vent’anni

In Italia il 20,3% delle autovetture in circolazione ha un’anzianità maggiore di vent’anni. Si tratta di poco più di 8 milioni di auto sui circa 40 che circolano nel nostro Paese.

Le auto in circolazione con anzianità fino a 20 anni, invece, sono circa 31 milioni e mezzo, pari al 79,7% del parco circolante. La fascia di anzianità più rappresentata all’interno del parco di autovetture che circolano in Italia, come si evince dai dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec su statistiche Aci, è quella tra i 5 e i 15 anni, con una percentuale pari al 40,2% sul totale.

Il 22,9% delle auto in circolazione, invece, è stata immatricolata al massimo cinque anni fa. Il 16,6% delle autovetture italiane ha tra i 15 e i 20 anni, l’11,7% ha tra i 20 e i 30 anni, mentre l’8,6%, come anticipato, ha oltre 30 anni.

Questi dati mettono in evidenza che nel nostro Paese vi è ancora in circolazione una quota molto rilevante di auto anziane e quindi molto inquinanti e prive dei dispositivi di sicurezza più recenti.

In special modo per queste auto, ma anche per tutte le altre in circolazione, è particolarmente importante una manutenzione periodica e costante, da eseguire rivolgendosi ad operatori specializzati e qualificati.